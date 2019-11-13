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Fatih Bulut hakkında soruşturma

7 saat önce

Niğde Emniyet Müdürlüğü şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma başlattı.

Fatih Bulut hakkında soruşturma, System.String[]

Niğde Emniyet Müdürlüğü şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma başlattı.


Şarkıcı Fatih Bulut'un Niğde'de katıldığı asker eğlencesinde silah kullandığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.


Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan başlatılan tahkikatla ilgili Emniyetten yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.'nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Fatih Bulut, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
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