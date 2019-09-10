Son Dakika Haberleri: Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı çalıntı mı?
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Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı çalıntı mı?

1 saat önce

Son günlerde sosyal medyada dönen videolarla da iyice popüler olan Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkının çalıntı olduğu iddia edildi.

Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı çalıntı mı?, System.String[]

Son günlerde sosyal medyada dönen videolarla da iyice popüler olan Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının söz yazarı Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu, bunu da ispatladığını söyledi.


ŞARKI BELGESELDE DE YER ALDI


Fatih Bulut'un okuduğu eseri 1987 yılında cezaevinde yazdığını söyleyen Aşık Hüseyin Akan, eserin orijinal isminin 'Zalim Geceler' olduğunu, 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve TRT ile Kültür Bakanlığının desteğiyle yayınlanan 'Cono Ahmet ve Çocukları' isimli belgeselde bu eserin yer aldığını ifade etti.


'ZALİM GECELER'İ BEN ASKERİ CEZAEVİNDE BESTELEDİM'


Diğer eserlerini de bugün itibariyle noterden tasdiklediğini belirten Tarsuslu sanatçı Akan, "'Zalim Geceler'in bir hikayesi var. Zalim Geceler'i ben 1987 yılında 15. Kolordu askeri cezaevinde besteledim, her şeyini orada yaptım."


Aşık Hüseyin Akan, eserini izinsiz kullanıp şöhret ve para kazanan Fatih Bulut'u dava edeceğini söyledi.


İHA

Hüseyin Akan, Fatih Bulut, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:55 
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