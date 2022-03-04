Fatih Caddesi'nde sıkı denetim - Son Dakika
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Fatih Caddesi'nde sıkı denetim

04.03.2022 10:01
Fatih Caddesi'nde sıkı denetim

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Çerkezköy yoluna bağlanan caddede araçların taşlanması üzerine polis tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Çerkezköy yoluna bağlanan caddede araçların taşlanması üzerine polis tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi'nde işçileri taşıyan bir minibüs küçük yaştaki çocuklar tarafından taşlanmış ve minibüsteki 1 yolcu yaralanmıştı. Olayın öncesinde ve sonrasında da birçok araç taşlanarak zarar görmüştü. Vatandaşların mağduriyeti üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yol güzergahında sıkı tedbirler alındı. Çevik kuvvet, devriye ve karakol ekipleri, servis minibüslerinin geçiş noktalarında şüpheli şahıslara yönelik kontrollerde bulunuyor. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih Caddesi'nde sıkı denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Caddesi'nde sıkı denetim - Son Dakika
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