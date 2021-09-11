Fatih Çalışkan'a "En Başarılı Belediye Başkanı" ödülü - Son Dakika

Fatih Çalışkan'a "En Başarılı Belediye Başkanı" ödülü

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Yılın EN'leri" organizasyonda, "En Başarılı Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Yılın EN'leri" organizasyonda, "En Başarılı Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. 43 dalda yapılan anket çalışmaları neticesinde Kütahya'nın EN'lerinin seçildiği organizasyonda "En İyi Belediye Başkanı" ödülüne layık görülen Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ödülünü Vali Ali Çelik'in elinden aldı. Kendisini "En Başarılı Belediye Başkanı" ödülüne layık gören katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Rabbim her daim hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eylesin" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bush'la anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar

Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi

Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor

Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada

Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı

İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu