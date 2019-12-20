Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu - Son Dakika

Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar sonrası Fatih Camii'ndeki sıralı halde dizilen ve kiliseyi andıran oturaklar kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar sonrası Fatih Camii'ndeki sıralı halde dizilen ve kiliseyi andıran oturaklar kaldırıldı.
Tarihi Fatih Camii'ne kiliseyi andıran sabit oturakların konulması büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığının sabit oturakların kaldırılacağını açıklamasının ardından kiliseye benzetilen Fatih Camii'ndeki sabit oturaklar kaldırıldı. Caminin en arka kısmında sadece iki tane oturak bırakıldı. Kilise ortamına benzeyen oturakların kalkmasıyla yaşlı cemaatin taşınabilir taburelerde ibadet ettiği görüldü. - İSTANBUL
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