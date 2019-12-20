Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu - Son Dakika

Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar sonrası Fatih Camii'ndeki sıralı halde dizilen ve kiliseyi andıran oturaklar kaldırıldı.

Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar sonrası Fatih Camii'ndeki sıralı halde dizilen ve kiliseyi andıran oturaklar kaldırıldı.


Tarihi Fatih Camii'ne kiliseyi andıran sabit oturakların konulması büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığının sabit oturakların kaldırılacağını açıklamasının ardından kiliseye benzetilen Fatih Camii'ndeki sabit oturaklar kaldırıldı. Caminin en arka kısmında sadece iki tane oturak bırakıldı. Kilise ortamına benzeyen oturakların kalkmasıyla yaşlı cemaatin taşınabilir taburelerde ibadet ettiği görüldü. - İSTANBUL

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Camii, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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