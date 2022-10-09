Törene, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile çok sayıda davetli, hafızların aileleri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Hüseyin Baş, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı - Son Dakika

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