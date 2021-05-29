Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Han için mevlit okutuldu - Son Dakika

Bu takas Süper Lig'i sallar! Yılın transferi için geri sayıma geçildi

Ne yarasalar ne Wuhan! Son rapordaki parmak izi, koronanın çıkış noktasını değiştirdi

Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; kadraja bu görüntü girdi

1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümü nedeniyle Fatih Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han için Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Fatih Camii'ndeki mevlit programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Fatih Sultan Mehmet Han dualarla anıldı.

(Sevban Sevkal - Harun Özcüler/ İHA)