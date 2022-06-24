Fatih Camii'nde insan seli! Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor!

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

CENAZE CUMA NAMAZINA MÜTEAKİP KALDIRILACAK

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze bilgileri paylaşıldı. İsmailağa Camii'nin resmi hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

FATİH CAMİİNDE İNSAN SELİ

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazı için onlarca kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Fatih Camii avlusunu doldurmaya başladı.

"HANIM KARDEŞLERİMİZİN DİKKATİNE"

İsmailağa Cemaati Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.