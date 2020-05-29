Fatih Camii'ne Cuma namazı için vatandaşlar gelmeye başladı - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Fatih Camii, bugünkü Cuma namazı itibarıyla kapılarını yeniden açtı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ayı aşkın bir süredir ibadete kapalı olan camiler, bugünkü Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar kademeli olarak içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarılar yapıldı. Kimi vatandaş kendi seccadesiyle camiye gelirken, seccade ve maskesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı. İçeriye girmek için bekleyen vatandaşların, uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.