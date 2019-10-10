Son Dakika Haberleri: Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu
Son Dakika Güncel Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu

Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu

4 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu.

Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine İstanbul'daki camilerde de sure okundu.

Fatih Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:02 Kaynak: AA
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