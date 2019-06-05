Fatih Camisi'ne bir saldırı daha!
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DRESDEN Fatih Cami Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Taşkın, dün yerel saat ile 14.00'de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin camiye taş attıklarını belirterek, 3 pencerenin camının kırıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:33
DRESDEN Fatih
Cami Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Taşkın, dün yerel saat ile 14.00'de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin camiye taş attıklarını belirterek, 3 pencerenin camının kırıldığını söyledi. Saldırı sırasında caminin içinde kimsenin bulunmadığını, imam ve çocuklarının caminin yanındaki lojmanda olduklarını belirten Taşkın, saldırıyı caminin karşısındaki pansiyonun sahibinin haber verdiğini ifade etti. Dresden Polis
Sözcüsü Marko Laske de Alman basınına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin çevrede şüphelileri aradığını söyledi. Polisin cami içinde yumruk büyüklüğünde 3 taş bulduğunu ifade eden Laske, kriminal polisin soruşturma başlattığını aktardı. Dresden Fatih Camisi'ne 3 yıl önce de bombalı saldırıda bulunulmuştu.
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