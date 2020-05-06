FATİH ÇARŞAMBA PAZARI'NDA YOĞUNLUK - Son Dakika

FATİH ÇARŞAMBA PAZARI'NDA YOĞUNLUK

Cemil ÖZDEMİR/ FATİH'te çarşamba günleri kurulan İstanbul'un en büyük semt pazarlarından Çarşamba Pazarı'nda pazarında yoğunluk yaşandı.

Cemil ÖZDEMİR/ FATİH'te çarşamba günleri kurulan İstanbul'un en büyük semt pazarlarından Çarşamba Pazarı'nda pazarında yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle pazar yerinin bazı bölümlerinde yürümek zorlaştı, koranavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Zabıta ekipleri pazar giriş ve çıkışların el dezenfektanı ve maske dağıtırken, sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu. Alışveriş yapan kişilerin geneli maske ve eldiven kuralına uyarken, kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Pazar esnaflarından Behçet Can "İnsanlar artık önlem alıyor. Pazara gelenler, genellikle eldiven ve maske takıyor. Elleriyle seçen kişiler var. Eldiven takmayanların seçmelerine izin vermiyoruz. Belediye tarafından yasaklandı zaten." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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