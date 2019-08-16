Son Dakika Haberleri: Fatih Çiftçi'den Çatak Belediyesine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Fatih Çiftçi'den Çatak Belediyesine ziyaret

1 saat önce

Gümrük ve Ticaret Bakan Eski Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret etti.

Fatih Çiftçi'den Çatak Belediyesine ziyaret, System.String[]
Gümrük ve Ticaret Bakan Eski Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret etti.

Çatak Belediyesine nezaket ziyaretinde bulunan Çiftçi'yi, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın karşıladı. Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Fatih Çiftçi, "Çatak Belediyesi, Abdurrahman Başkanımızın gayretli ve özverili çalışmaları ışığında hizmetlerin en güzelini almaktadır. İlçeye bağlı tüm mahallelerde bir hizmet seferberliği başlatıldığı görülebiliyor. Kendilerini bir kez daha kutluyor, görevinde üstün başarılar diliyorum" dedi

Başkan Şeylan ise, Fatih Çiftçi'nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Gümrük ve Ticaret Bakan Eski Yardımcısı Fatih Çiftçi ve heyeti, belediyemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırmışlardır.? 'Nazik ziyaretleri ve desteklerinden ötürü Fatih Beye teşekkür ediyorum?" ifadelerini kullandı. - VAN
Abdurrahman Şeylan, Fatih Çiftçi, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı
İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi Cuma namazında, camiye bombalı saldırı düzenlendi: 5 ölü, 15 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:53:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Çiftçi'den Çatak Belediyesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]