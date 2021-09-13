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Fatih Çintimar: "2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır" - Son Dakika

Fatih Çintimar: "2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır"

13.09.2021 17:36
Fatih Çintimar:

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyonlar 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir'de belirlenecek.

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyonlar 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir'de belirlenecek. Final müsabakaları öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizminin son yıllarda büyük bir ivme kat ettiğini belirterek, "2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır" dedi.

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin final müsabakaları 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Halkapınar Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek. Erkekler ve kadınlarda sekizer takımın yer alacağı Süper Lig'de şampiyonlar, iki gün sonunda belirlenecek. Final müsabakaları öncesinde İzmir Atatürk Stadyumu yanında bulunan TAF Yüksek Performans Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ENKA Spor Kulübü sporcusu Tuğba Danışmaz ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Özkan Baltacı yer aldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, TAF Turkcell Yüksek Performans Merkezi'ni Turkcell ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Türk sporunun hizmetine sunduklarını söyledi. Fatih Çintimar, "Bundan sonra da daha büyük bir organizasyonla İzmir'i sadece Süper Lig anlamında değil, diğer anlamda da pistleri yenileyerek burasının tam bir olimpik merkez olmasını sağlamak istiyoruz. Buradan sayın bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Çintimar: "2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır"

Fatih Çintimar, Türk atletizminin son yıllarda çok ciddi bir yol kat ettiğini kaydederek, "2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır. Bundan sonra da her olimpiyatta Türk atletizminin madalyalarla dönebileceğine inanıyorum. İyi bir altyapıya sahibiz. Son yapılan Dünya Şampiyonası'nda 14 tane sporcumuzun finalde yarışması, atletizmin önümüzdeki dönemde ülkemizi çok farklı noktalarda temsil edeceğini gösteriyor. Bunları yaparken en büyük hayalimiz bu başarılardı. Türk atletizmini zirveye taşımaya devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da emin adımlarla koşmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın yarın başlayacak olan yarışmaları sakatlanmadan atlatmalarını diliyorum" diye konuştu.

Tuğba Danışmaz: "2020 Olimpiyatları olmadı belki ama 2024'te kürsüde olacağım"

22 yaşındaki Milli Atlet Tuğba Danışmaz, sezonun son iki yarışının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Elimizden en geliyorsa yapacağız. 13 yıldır spor yapıyorum, 12 yıldır ENKA spor kulübündeyim. Bu ailenin parçası olmaktan çok mutluyum. Ben bu sene olimpiyatlara gidemedim, kıl payı kaçırdım. Gitmeyi çok istiyordum ama olmadı. Olmaması üzdü ama sonrasında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ülkeme altın madalyayı kazandırdım. O biraz tuzu biberi oldu. Seneye yapılacak olan Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda ülkemi yine en güzel şekilde temsil edip finalde yarışmayı istiyorum. Finalde yarışıp ülkemi kürsüde temsil etmeyi düşünüyorum. 2020 Olimpiyatları olmadı belki ama 2024'te kürsüde olacağım" dedi.

Özkan Baltacı: "Kulübüme 8 puanı kazandırmayı hedefliyorum"

27 yaşındaki Milli Atlet Özkan Baltacı, TAF Yüksek Performans Merkezi'nin sporcular için inanılmaz bir tesis olduğunu ve en ince ayrıntıların düşünüldüğünü ifade ederek, "Bugün de burada Turkcell Süper Lig kulüpler son kademesindeyiz. Benim için sezonun son yarışması artık. Burayı da güzel geçirmek ve güzel bir sonuç elde etmek istiyorum. Kulübümü iyi temsil etmek istiyorum. Terimizin son damlasına kadar kulübümüzü temsil etmemiz lazım. Sakatlığım var ama bana engel değil. Kulübüme 8 puanı kazandırmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Özkan Baltacı: "Olimpiyattan bana kalan cümle 'yılmamak' oldu"

2020 Tokyo Olimpiyatlarını da değerlendiren Özkan Baltacı, 1 ay kala kasığında yaşadığı yırtık nedeniyle sakatlık geçirdiğini belirterek, "Federasyonumuz beni çok hızlı bir şekilde tedaviye yönlendirdi. Hızlı bir şekilde dönüş yaptık, elimden geleni yaptım. Bu olimpiyatta maalesef istediğimiz olmadı. 2024 Olimpiyatları daha iyi olacaktır, az bir zaman kaldı. Olimpiyattan bana kalan cümle 'yılmamak' oldu. Olimpiyatlar da başarısızlık oldu ama bu önemli değil daha çok üstüne koyacağım. Kendimi şimdiden hazırlıyorum. Eminim böyle güzel olacaktır benim için" ifadelerini kullandı.

Baltacı, sporcusu olduğu Fenerbahçe'nin en büyük spor kulübü olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe sadece futboldan ibaret değil, birçok amatör branşı bünyesinde bulunduruyor. Biz de buna yakışır bir sporcu olmaya çalışıyoruz. Bazen başarısız da oluyoruz ama sahada iyi mücadele etmek önemli bizim için. Diğer kulüplere de saygı duyuyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Fatih Çintimar: 2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır
Fatih Çintimar: 2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır
Fatih Çintimar: 2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır
Fatih Çintimar: 2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır
Fatih Çintimar: 2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Çintimar: '2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Çintimar: "2024 Paris Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma olimpiyatı olacaktır" - Son Dakika
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