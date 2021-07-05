Üye Girişi
Fatih Çintimar: "Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok" - Son Dakika

Fatih Çintimar: "Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok"

05.07.2021 13:49

- Fatih Çintimar: "Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok" Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: "Milli takımımızda birçok bölgeden sporcumuz var" "Bu sene 25 sporcu ile katılıyoruz" "Bizi FETÖ ile itham edecek...

- Fatih Çintimar: "Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar:

"Milli takımımızda birçok bölgeden sporcumuz var"

"Bu sene 25 sporcu ile katılıyoruz"

"Bizi FETÖ ile itham edecek FETÖ'cüleri önemsemiyoruz"

ANKARA - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok" dedi.

TSYD Ankara Şubesi'nde 2021 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili basın toplantısı düzenleyen TAF Başkanı Fatih Çintimar, atletizm branşında alınan kotaları değerlendirerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çintimar, "TOKYO olimpiyatlarına 40 kotalık hedefte 25 kota ile devam edeceğiz. Bu 25 kotadan 6'sı yürüyüş branşında ve tarihinde ilk defa yürüyüş branşında tam takım olarak katılıyoruz. Maratonda 3 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Sırıkla uzun atlamada ve 4x400 bayrak takımında olimpiyata tarihimizde 2. defa katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milli takımımızda birçok bölgeden sporcumuz var"

Alınan kotalar, gidilen yarışların kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Çintimar, "Şu an gençler kategorisinde ve U23 kategorisinde dünya sıralamasında ilk 10'un içerisinde 20'ye yakın sporcumuz var. Bunlar, Türk atletizminin geldiği noktayı ve bu noktaya Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığımız projelerle buraya geldiler. Daha da ileri doğru gidecekler. Milli takımımızda birçok bölgeden sporcumuz var. Diyarbakır'dan üç sporcumuz, Malatya'dan bir sporcumuz, Adana'dan bir sporcumuz, Çanakkale'den bir sporcumuz var. Bu bizi mutlu eden bir özellik" şeklinde konuştu.

"Bu sene 25 sporcu ile katılıyoruz"

TAF Başkanı Çintimar, "2000 yılında 6 sporcuyla katıldık, 2008'de 15 sporcuyla katıldık, 2012'de 24 sporcu ve bu sene 25 sporcu ile katılıyoruz. Bu sayı kota ile 29 sporcuya çıkıyor. Katılım anlamında en çok sporcuya sahip federasyonuz. Olimpiyatta Türkiye'yi temsil edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Bizi FETÖ ile itham edecek FETÖ'cüleri önemsemiyoruz"

Son günlerde basında haklarında çıkan haberlere de cevap veren Çintimar, "Beyhude çabalara fırsat vermeyeceğiz. Bu çabalarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Bundan önce yazılan konuları da gerekli mahkemelere federasyon olarak vererek bu mahkemeleri kazandık ve mahkeme sonuçlarını da isteyen kişilerle paylaşabiliriz. Bizi FETÖ ile itham edecek FETÖ'cüleri önemsemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"IAAF'ta askıya alınmak diye bir şey söz konusu değildir. Mix takımımız geçildi ve 4x400 takımımız da yapılan yarışmalarda derecelerde geçilmiş durumda. IAAF askıya aldığında komple askıya alır. Bu tarz haberleri yapanlar rüzgar ölçümünün olmadığını söyleyen insanlardır. Atletizmden bir haber olduklarını gösterir çünkü bu branşlarda rüzgar ölçümü söz konusu değildir. Mustafa Denizli'nin tabiri ile 'İçimizdeki İrlandalılar' tabiri... Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok. Ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok. Erzurum'daki yarışmada ölçüm cihazlarında katılan tüm sporcuları ölçtü fakat neden bizim takımla ilgili bir itiraz oldu? Bu itirazın da bizim ülkemizden gittiğini biliyorum. Bununla alakalı IAAF'da herhangi bir soruşturma yok. Sadece bunlarla ilgili bizden fotofinish görüntüleri istendi. Biz de bu görüntüleri diğer ülkelere verdiğimiz görüntüler ile birlikte hepsini oraya gönderdik. Düzenlenen bu yarışma sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlandı. Burada bizimle ilgili bir itham yok fakat bizim itirazlarımız var. Bizim dört ülkenin yarışı ile ilgili itirazımız var. Almanya'nın 4x400 takımının koştuğu yarışta sırık ve gülleden sporcular var."

Fatih Çintimar: Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok
Fatih Çintimar: Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok
Fatih Çintimar: Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok
Fatih Çintimar: Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fetullahçı Terör Örgütü, Fatih Çintimar, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Çintimar: 'Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu 14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu 13:43 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu
Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı 13:28 Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte 12:10 Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu İçişleri Bakanlığı, 11:53 İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek 10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi 09:15 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
13:42 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu
13:34 Delta varyantı Endonezya'yı kasıp kavurdu! Oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi
13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı
13:30 Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı
13:27 Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı
13:25 Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:44
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız         
14:30
Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak         
14:03
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi         
13:26
Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı         
12:07
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek         
10:26
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 14:50:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Çintimar: "Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement