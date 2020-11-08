Fatih Çintimar: "Başından sonuna kadar mükemmel ve güzel oldu"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun başından sonuna kadar mükemmel ve güzel bir organizasyonu olduğunu söyledi.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen N Kolay İstanbul Maratonu 42. kez gerçekleştirildi. Maratonun ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında maratonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Çintimar, "Pandemi ortamında bugüne kadar Türkiye'de yapılan bütün organizasyonların en büyüğü olan N Kolay İstanbul Maratonumuz tamamlandı. Maraton ciddi bir katılımla, sağlık, maske ve mesafe ile alakalı çok kararlı bir duruşla gerçekleştirildi. Çok güzel derecelerle tamamlandı. Bu sene Boğaz Köprüsü'nden değil de fuar merkezinden başlatılması, pandemi ile alakalı. Sporcuların daha geniş alanda giyinmesi, daha geniş alana yayılması için burada yapıldı. Başından sonuna kadar mükemmel ve güzel oldu. Buradan sonra da sporcularımız devam edecek. Pandemi ortamında böyle bir organizasyonda baştan sona en iyi şekilde organizasyonunu gerçekleştiren İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'ne, N Kolay Genel Müdürlüğü'ne, Türkiye Atletizm Federasyonu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütün yetkililerine ve İstanbul Valiliği'ne teşekkür ediyorum. Burada yarışan dünya çapındaki sporcular ile bizim sporcularımıza teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla herkesin farklı düşündüğü ortamda böyle bir organizasyonda yarışmak, burayı güzelleştirmek için herkes elinden geleni yaptı. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir ilgi vardı. 100 binlerin koştuğu ilgi neyse bugün daha fazlaydı. İstanbul Maratonu büyümeye devam edecektir. Pandemi ortamında zannediyorum dünyada yapılan spor organizasyonları içerisinde en büyüklerinden biri oldu" diye konuştu. - İSTANBUL