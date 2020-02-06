Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yenilenen Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nin yeni şampiyonların yetişmesini sağlayacağını söyledi.

Fatih Çintimar, tekrar hizmete açılan tesiste basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nin yapımında emeği olan, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, bakanlarımıza, genel müdürlerimize ve bütün teşkilatımıza Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olarak sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Yenilenen tesisin İstanbul'daki ilk sentetik pist olduğunu hatırlatan Çintimar, şöyle konuştu:

"İlk sentetik pistimiz olduğu için, Türkiye'de elde edilmiş rekorların birçoğu burada koşulmuştu. Bu pist, Türkiye atletizm dünyasının yuvasıydı. Şimdi tekrar daha güzel olarak yaşanabilir mekanlarıyla, karşıdaki tribünün altında yer alan ısınma salonuyla birlikte tam bir kompleks haline getirildi. Allah nasip ederse cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açılacak ve atletizm camiasına yeni rekorların, yeni şampiyonlukların elde edileceği bir saha hediye edilmiş olacak. İstanbul özelinde buradan daha güzel bir sahamız yok. Buranın haricinde Atatürk Olimpiyat Stadı ve atletizm salonumuz mevcut. Bu bölgede çok büyük eksikti. İhalesi yapıldı, yeniden dizayn edilerek sporcularımızın hizmetine sunuldu. Bunu sadece atletizm olarak da düşünmeyin. Hemen yan tarafındaki alanda jimnastik, tekvando, karate, gençlik merkezi gibi yeni alanlar da oluşturuldu. Sadece atletizme değil, farklı spor branşlarına da hizmet edecek olması önemli."

Milli atletlerin hem yenilenen bu tesiste hem de yurt dışında farklı ülkelerde olimpiyat hazırlıklarına devam edeceklerini anlatan Fatih Çintimar, "Açık alan antrenmanlarını İstanbul'da burada yapacağız. Yeni bir pist, zemin yumuşak, tam sporcularımızın istediği seviyede. İnşallah burada da 2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışacak sporcularımız olacak. Dünyanın her yerinde olimpiyat için özel hazırlık yapan sporcularımıza devletimizin imkanlarıyla bunları sunuyoruz. Japonya'da, Rusya'da, Kenya'da çalışan sporcularımız var. İnşallah çocuklarımız bu başarıları olimpiyat oyunlarına yansıtacak. Organizasyona en fazla katılım sağlayan federasyon olarak, inşallah orada da final koşacağız. Finalde inşallah çocuklarımız kürsüye çıkmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.