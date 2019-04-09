Son Dakika Haberleri: Fatih Çintimar, Ea Yönetimine Aday

Fatih Çintimar, Ea Yönetimine Aday

1 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği (EA) yönetimine aday oldu.

Fatih Çintimar, Ea Yönetimine Aday, System.String[]
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği (EA) yönetimine aday oldu.

TAF'dan yapılan açıklamaya göre Çintimar, 13 Nisan Cumartesi günü Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek 26. Avrupa Atletizm Kongresi'nde yönetim kurulu üyeliği için yarışacak.

Norveçli Svein-Arne Hansen'in tek aday olarak katılacağı genel kurulda üç başkan yardımcısı ve 13 kişilik yönetim kurulu belirlenecek. Çintimar'ın yönetim kuruluna seçilebilmesi için, 50 üye ülkenin 26'sının oyunu alması gerekecek.

Dört yıl görev yapacak yeni yönetim kurulunun üyesi olabilmek için adaylığını koyan TAF Başkanı Çintimar, seçimlerden umutlu.

Çintimar yaptığı açıklamada, "Son beş yılda Balkan Atletizm Birliğinde yaptığımız çalışmalar ve oluşturduğumuz yeni şampiyonalar büyük ilgi çekti. Hedefimiz, tüm üye ülkelere eşit mesafede ve iyi ilişkiler içinde bu performansımızı EA'nın yönetiminde sürdürebilmek olacak. Bu görevi, nasipse dört yıl boyunca başarıyla yürüteceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Balkan Atletizm Federasyonları Birliğinin asbaşkanlığını yürüten Çintimar, geçen yıl İstanbul'da oluşturulan İslam Ülkeleri Atletizm Birliğinin de kurucu başkanlığını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:50 Kaynak: AA

Avrupa, Atletizm, Fatih Çintimar, Spor
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