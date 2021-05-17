SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek - Son Dakika

SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek

17.05.2021 10:49

SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecekTurgay İPEK / ERZURUM, (DHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum Palandöken kampında çalışmalarını sürdüren milli atletleri ziyaret ederek sporcuların son durumları...

SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum Palandöken kampında çalışmalarını sürdüren milli atletleri ziyaret ederek sporcuların son durumları hakkında antrenörlerinden bilgi aldı. TAF'ın 300 bin civarında sporcusu bulunduğunu bunun 35 bininin aktif olarak olimpik branş, yarış ve liglerde yer aldığını ifade eden Çintimar, "12-13 Haziran'da Erzurum'da son olimpiyat kota yarışları olacak. Bu yarışta Ramil Guliyev, 200 metre Avrupa rekorunu deneyecek. Guluyev, İtalyan sporcu Pietro Mennea'ya ait olan ve 37 yıldır kırılmayan 19.72'lik rekoru Erzurum'da kırarak tarihe geçmek istiyor" dedi.

Atletizm Milli Takımı, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yüksek irtifa kampını sürdürüyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımında konaklayan milliler, bazen çam ağaçları arasında bazen de kent merkezindeki sentetik sahalarda aralıksız çalışmalarını sürdürerek enerji depoluyor. Erzurum'a gelerek Palandöken kampını ziyaret eden Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye başta olmak üzere sporcuların bir çok ülkede kampta bulunduğunu söyledi. Atletizmin başarı çıtasını her yıl çok ciddi ivme ile yükselttiğini vurgulayan Çintimar, "Dün Milano maratonuu sporcumuz Meryem Erdoğan 14'üncü olarak bitirdi ve olimpiyat kotası aldı. Yine aynı gün Gençler Avrupa U20 Yürüyüş Şampiyonası'nda hem ferdi gümüş ve bronz madalya aldık hem de takım olarak Avrupa 3'üncüsü olduk. Bugün de 30'a yakın sporcunun bulunduğu Erzurum'daki milli takım kampımızı ziyaret ettik. Bunlardan bir bölümü Avrupa U21, bir bölümü ise Avrupa U23 şampiyonalarına hazırlanıyor. Bir bölüm sporcu da olimpiyat hazırlıklarına devam ediyor. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta sonu Bursa'da ilk yarış olacak. Sonrasında yurt dışında yapılacak yarıştan sonra 12-13 Haziran'da Erzurum'da Balkan Bayrak Şmpiyonası'nda milli takımımız olimpiyat kotalarını almaya çalışacak. Erzurum'daki yarışmalarda milli sporcu Ramil Guliyev, İtalyan sporcu Pietro Mennea'ya ait 37 yıldır kırılmayan 19.72'lik 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da kırarak tarihe geçmek istiyor" diye konuştu.

"ATLETİZM BAŞARI ÇITASINI HER YIL ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YÜKSELTMEKTEDİR"

Erzurum'un yüksek performans merkezi haline geldiğini sözlerine ekleyen Çintimar, "Palandöken bugünden itibaren hem bizim sporcular hem de Cezayir, Tunus ve Portekiz'den gelen sporculara ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl Katarlı sporcular da gelmişti. Erzurum artık yüksek performans merkezi olarak sadece futbolda değil bütün spor branşlarının gözde yeri olmuştur. Atletizm başarı çıtasını her yıl önemli bir ölçüde yükseltmektedir. Atletizmde 300 bin civarında sporcumuz var ama bunların 35 bini aktif olarak özellikte olimpik, yarış ve liglerde yarışıyor. Pandemi bütün spor branşları ve bütün dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiledi. Ama biz pandemi sürecinin başladığı günden beri yurt içi ve yurt dışı kamplarımızı izole ortamlarda herkesten uzak bir şekilde otel veya pansiyonlar kiralayarak sporcuların her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak bu süreci en iyi şekilde yönettiğimize inanıyorum. 7-8 sporcumuz bu süreçte Covid-19'a yakalandı. Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın imkanları doğrultusunda çocuklarımız kısa sürede evlerinde tedavi altına alındı. İyileştikten sonra bir uyum süreci geçirip tekrar yarışlara başladılar" ifadelerini kullandı.

SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fatih Çintimar, Ramil Guliyev, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek - Son Dakika Spor


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