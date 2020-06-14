Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katılım sayısını azaltacağız - Son Dakika

Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katılım sayısını azaltacağız

"Sahalarımız açıldı, 2-3 aylık boşluğu kapatacağız""40 kota hedefimiz devam ediyor""Toplu kamplarımız başlayacak"Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere, normalleşme...

Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katılım sayısını azaltacağız, System.String[]

"Sahalarımız açıldı, 2-3 aylık boşluğu kapatacağız"

"40 kota hedefimiz devam ediyor"

"Toplu kamplarımız başlayacak"

Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA, - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere, normalleşme sürecinde atletlerin antrenman programlarına ve aldıkları önlemlere dair Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, ligleri bu sene tamamlayacaklarını belirterek, "Yapacağımız ligler içerisinde de çocuklarımızın test çalışmaları olacak. Bu yarışmalarda görmüş olacağız. Yine bu yılın ilk yarışması da Ankara'da bu pistte gerçekleşecek. Açılış yarışmamız olacak. Tabii eskisi gibi katılım anlamında, herkes gelsin koşsun modunda olmayacağız. Biraz daha serileri ve katılım sayılarını azaltarak belki 1 yarış yerine 4-5 ilde yarış yapacağız ama sayıları biraz azaltarak çocuklarımızı steril durumda tutmaya gayret edeceğiz" dedi.

"SAHALARIMIZ AÇILDI, 2-3 AYLIK BOŞLUĞU KAPATACAĞIZ"

Pandemi sürecinde sporcuların antrenmanlarını kendilerini izole ederek devam ettirdiklerini vurgulayan Çintimar, "Sahalarda, dışarıda, arazide bir yolunu bulup sporcularımıza izole bir şekilde antrenmanlarını yaptırdık. Hem kendilerini sağlıklarını koruyarak hem de antrenmanlarını yapacak şekilde gerekli tedbirleri alarak çocuklarımızın antrenmanlarını sağladık. Şu anda da sahalar açıldı. Daha özgür, daha rahat bir şekilde bütün antrenmanlarını yapabiliyorlar. Biz de hem antrenman açısından hem çocuklarımızın daha ileriye, daha motive ve hızlı bir şekilde aradaki 2-3 aylık boşluğu kapatarak olimpiyat yolunda emin adımlarla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, atletizm ailesinin birlikteliği ile şu an hızlı bir şekilde önümüzdeki süreci geçirerek, olimpiyata kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"40 KOTA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR"

Başkan Fatih Çintimar, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için koydukları hedeflerin devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olimpiyata 40 kota hedefi koymuştuk. Pandemi süreciyle birlikte biz yine 40 kota hedefiyle birlikte sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımızın hepsi profesyonel anlamda düşünen sporcular. Tamamına yakını genç sporcu olduğu için toparlanmaları da daha çabuk, yarışmalara adapte olmaları da daha çabuk. İnşallah bu süreci psikologlarımızla, diyetisyenlerimizle yani sağlık kurulumuz, eğitim kurulumuz yine bilim kurulumuz TAF'ın bütün kurullarıyla birlikte bir çaba içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait tüm atletizm sahalarını açan ve bu anlamda bize destek olan bütün il müdürlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da sahaları açarak, bütün sahadaki ekipmanı atletlerimizin hizmetine sunarak bu süreci en iyi şekilde geçirmemizi sağlıyorlar. İnşallah sporcularımız da piste çıktıklarında teşekkürü koştukları derecelerle kendilerine hizmet eden insanlara yapacaklardır. Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Şampiyonası'nda hem de olimpiyatta bunu en güzel şekilde yapacağımıza inanıyorum."

"TOPLU KAMPLARIMIZ BAŞLAYACAK"

Türkiye'nin her yerinde atletizm pistleri açtıklarını söyleyen Çintimar, "Bu süreç bütün dünyadaki atletleri etkileyecek olduğu için bu süreci diri kalan, antrenmanlı kalan ve motivasyon olarak kendini yukarıda tutabilen sporcular daha başarılı ve daha rahat atlatacak" dedi.

Fatih Çintimar, bu süreçte bütün ekibiyle sporcuların yanında olduklarının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de bu anlamda bütün ekibimizle birlikte sporcularımızın yanında olduk. Ben inanıyorum ki sporcularımız bu süreci en iyi şekilde atlatan bir ekip oldu. Çocuklarımız şu an buna göre de antrenmanlarını yapıyorlar. Türkiye'nin her yerinde antrenmanlar yapılıyor, kamplar başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren de toplu kamplara geçilecek. Toplu kamplara geçerken de zaten daha farklı bir atmosferde daha farklı bir çalışmayla çocuklarımızın 2021 yılında yapılacak olan olimpiyatlara ve öncesinde yapılacak şampiyonalara emin adımlara gitmesini sağlayacağız."

Fatih Çintimar, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:43 Kaynak: DHA

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