Fatih Çintimar: "Tokyo için kota hedefimiz 40" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Çintimar: 'Tokyo için kota hedefimiz 40' - Son Dakika Spor

Fatih Çintimar: "Tokyo için kota hedefimiz 40"

6 saat önce

Fatih Çintimar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Fatih Çintimar:

Fatih Çintimar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmesini AA muhabirine değerlendirdi.


"Evde kal" çağrısıyla insanların daha fazla hastalığa ve can kaybına sebep olmamaları için çalışıldığını, bu nedenle bu röportajı da online olarak gerçekleştirdiğini belirten Fatih Çintimar, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve devletimiz koronavirüs için gerekli tedbirleri zamanında alarak ülkemizi bu musibetten koruyabilmek için her türlü çabayı sarf ettiler, buradan kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.


"Tedbirleri almamız, takdiri Allah'a bırakmamız gerekiyor." diyen Çintimar, "Buradan bütün sağlık çalışanlarımıza, güvenlik görevlilerimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca yurt dışından gelen sporcularımızı ve diğer vatandaşlarımızı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir eden başta Gençlik ve Spor Bakanımıza ve KYK çalışanlarına da özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Koronavirüs mücadelesinden çıktıktan sonra hem Türkiye hem de dünyanın yarışacağı en önemli organizasyonun 2021'deki Tokyo Olimpiyatları olduğunu dile getiren Çintimar, şöyle devam etti:


"Olimpiyatlar için 13 kesinleşmiş kotamız vardı, bununla birlikte yaklaşık 25-26 da puanlama sisteminden gelecek kotamız var. Hedeflediğimiz 40 kotaya ulaşabilmek için bütün çalışma sistemimizi buna göre organize etmiştik. Şimdi sporcularımız evlerinde de olsa antrenmanlarına devam ediyor. Gerekli tedbirleri alarak en üst seviyede sporcularımıza destek oluyoruz. Çünkü bu sürecin sonunda ülkenin gücünü, bayrağını taşıyacak olan sporcularımızın hazır olması gerekiyor. Bu hazırlıkları yaparak sporcularımız 'Olimpiyatlarda gücümüz yerinde, ülkemiz bize gerekli desteği sağladı, biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.' diyebilecek noktada olmamız lazım. Seneye olimpiyatlara da inşallah 40 kotayla, daha da yükselerek gitmiş olacağız. Şu süreci sporcularımızın da bizlerin de sağlıklı atlatabilmesi için izole olarak ev ortamında antrenmanlarımızı da yapabildiğimiz kadar yapacağız. Çünkü dünyadaki bütün sporcular da hemen hemen aynı atmosferde hazırlıklarını sürdürüyor."


Atletizm antrenörlerinin hepsinin bu süreçte online şekilde sporcularına devamlı taktik ve antrenman desteği sağladığını vurgulayan Çintimar, "Ev ortamında da olsa hocalarıyla online çalışıyorlar, çünkü sporcularımızın en iyi şekilde hazırlanmalarını arzu ediyoruz. Hocalarımız, doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, psikoloğumuz yakınen sporcularımızı takip ediyor." ifadelerini kullandı.


Madalya beklentisi olan sporcular


Hedeflere ulaşma açısından olimpiyatların ertelenmesinin avantaj getirip getirmeyeceğine yönelik de Fatih Çintimar, şunları kaydetti:


"Organizasyon bu dönemde de olsa 29 Haziran'a katar kota alma hakkımız vardı. Biz o güne kadar bütün planlarımızı A, B, C olarak hazırlamıştık. Ama bundan sonra yeni bir yıl daha eklenmiş oldu. Atletizmde birçok branşta olduğu gibi puanlama sistemi var. Süresi dolan puanınız düşüyor, düşen puanların yerine yenilerini koyabilmek için sürecin biter bitmez yeni yarışların yapılması, o yarışmalarda da çocuklarımızın puanlarını tekrar toplayabilip, o puanlarla kotalarını alabilmesi gerekiyor. Bu sıkıntıyı hep birlikte aşmak için hem Avrupa Atletizm Birliğiyle hem Balkan Atletizm Birliğiyle, her ikisinde de yöneticiliğimiz olduğu için görüşüyoruz. Onlarla da bu süreç biter bitmez hemen hızlıca çeşitli ülkelerde yarışmalar düzenleyerek çocuklarımızın elde etmiş oldukları puanlama sistemindeki kotalarını da ellerinde tutarak olimpiyata gitmelerini sağlamak istiyoruz."


Başkan Fatih Çintimar, hangi branşlarda olimpiyat madalyası alma ümitlerinin yüksek olduğuna dair de şunları aktardı:


"Her branşta olabilir ama bizim ana hedeflediğimiz branşlardan; yürüyüş var, 200 metrede Ramil Guliyev var, 400 metre engellide Yasmani Copello Escobar var, çekiç atmada Özkan Baltacı, cirit atmada Eda Tuğsuz, yürüyüşte Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, maratonda Kaan Kigen Özbilen ve Yavuz Ağralı... Bunlar bizim olimpiyata ilk üç hedefiyle hazırlanan çocuklarımız."


Diğer milli sporculara ilişkin de Fatih Çintimar, "Eşref Apak dördüncü kez olimpiyata gidecek. Burada elde ettiği dereceyi inşallah olimpiyatta da tekrarlarsa kürsüye çıkma şansı elde edecek durumda. 4x100 bayrak takımımız da yine final ve madalya için iddialı. Yine 5 bin ve 10 bin metrede Yasemin Can'ın şansı var. Bunların hepsi madalya alabileceğimiz yarışmalar." değerlendirmesinde bulundu.


"Biz o kürsüleri göreceğiz"


Tokyo Olimpiyatları'nı, atletizm adına ülke tarihindeki en iyi olimpiyatı geçirmek için hedeflediklerini vurgulayan Fatih Çintimar, "Çocuklarımızın ifadesiyle '2021 de olsa 2022 de olsa biz o kürsüleri göreceğiz inşallah'. Onun için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve hükümetimizin bize verdiği destekle bu koronavirüs musibetinden çıkar çıkmaz düzenlenecek şampiyonalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.


Fatih Çintimar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısında da bulunarak, "Biz kendimize düşeni yaptık, tüm Türkiye'de gönüllülük esasıyla herkesi destek olmaya çağırıyoruz. Herkesin kendine düşeni yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.


Kendilerinin de evde kalarak süreci geçirmeye çalıştıklarını belirten Çintimar, "Evde kalarak sağı solu kırmadan bütün hareketleri yapabilirler. Her spor atletizmdir. Esnetme hareketleri, mekik, şınav herkesin bildiği hareketler. Oturup kalkma, duvar itme hareketleriyle kondisyonunuzu koruyabilirsiniz. Vatandaşlar hem kendileri hem de anne, babaları ve herkes için evde kalmalı. Lütfen evde kalalım, evimizde hayat var." şeklinde görüşlerini aktardı.

Fatih Çintimar, Koronavirüs, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:48 

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