Fatih Çintimar: Türkiye, Atletizmde Avrupa'nın Yükselen Yıldızı ( Özel)

özel açıklamalarda bulundu.

özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, Avrupa Federasyonu Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Avrupa Atletizm Federasyonu yönetim kurulu üyeliği için 24 üye içerisinde bizim de ismimiz var. Buradan 9 kişi seçilecek, başkanla ve bayan üyelerle birlikte 15 kişilik yönetim kurulu belirlenecek. 4 yıl boyunca Avrupa atletizmin yönlendiricisi, yöneticisi konumunda olacak. Biz de Türk atletizminin Avrupa'daki yükselen yıldız olması ve de kendi alanımızda yapmış olduğumuz çalışmalarla Avrupa Atletizm Federasyonu içerisinde de hem ülkemiz atletizmine, hem de Avrupa Atletizmine katkı sağlayacağımızı düşünerek, bu camia içerisinde olmaya karar verdik. Yönetim kurulumuzla istişare ederek sonucunda adaylığımızı bildirdik. Allah nasip ederse 13 Nisan'da Prag'da yapılacak seçimde yarışacağız" şeklinde konuştu.



"AVRUPA ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI BİZİ DESTEKLİYOR"



Prag'da yapılacak seçim öncesinde 2 gün stratejik çalışma yapacaklarını belirten Çintimar, "Bir aksilik olmazsa, şu an bütün üyelerle bire bir görüşmeler gerçekleştirdik, bu görüştüğümüz üyelerin de oylarına talip olduğumuzu ve kendilerinden destek istediğimizi onlara ilettik. Bugüne kadar herkes olumlu cevap verdi ama sonuçta seçimdir, stratejidir, orada farklı ülkelerde kendilerine göre strateji uygulayacaklar. Kendi adayları var, o adaylar üzerinden strateji olacak. Onun için de 2 gün önce gideceğiz ve orada 2 gün boyunca stratejik hamlelerimizi yapıp, daha sonra hem destekleyeceğimiz adaylarla, hem de destek isteyeceğimiz üyeler içerisindeki kritik insanlarla bir kez daha görüşerek ona göre hareket edeceğiz. Tabii güzel olan hem Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı'nın bizi açık bir şekilde destekliyor olması, hem de Balkan Atletizm Federasyonu'nun zaten asbaşkanıyım. 54 Avrupa ülkeleri içerisinde 21 üyemiz var, aynı zamanda 20 üyesi olan Balkan Ülkeleri Birliği var. Oranın da başkan vekiliyim. Burada da bir desteğimiz olacak. Bununla birlikte Akdeniz ülkelerinde yine yönetim kurulu üyeliğimizden dolayı oradaki insanlarla da hem bir muhabbetimiz, hem de bir arkadaşlığımız söz konusu. Onun için onların da oylarına talip olduk. İnşallah hep birlikte ayın 13'ündeki seçimde biz de yönetim kuruluna seçilerek ülkemize bu alanda Atletizm Federasyonu Başkanı olarak yönetim kuruluna girmiş ilk başkan olmayı da mevlam bizlere de nasip eder" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'DA ZİRVEYE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"



Seçilmesi halinde Avrupa Atletizm Federasyonu içerisinde daha da güçleneceklerini ifade eden Çintimar, "İki kez göreve başladıktan sonra uluslararası alandaki hakemlerimizi ve konseylere adam yerleştirebilmek için hamle yaptık. İçerideki gücümüz yeterli olmadığı için, yerleştiremedik. En son bu seneki seçime giderken yapılan hakem sınavında Gaye, Can Korkmazoğlu'ndan sonra tarihteki ikinci hakemimiz olarak Avrupa Atletizm Federasyonu Birliği'nin içerisinde görev aldı ve sınavı geçti. Tabii benim oraya geçmemle birlikte inşallah hem Avrupa atletizminin yönetiminin yanında Avrupa Atletizm Birliği'nin merkezinde de çalışabilecek kapasitede arkadaşlarımız var. Bunların da oraya girmesini sağlayıp, oradan sadece hakem olarak değil, hem gönüllü, hem hakem, hem yönetim anlamında, hem de atletizmin diğer bütün temsilciliklerinde ülkemiz adına oraya insanları yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü biz artık atletizm olarak Avrupa'da final koşmayı hedefleyen bir ülke değil, Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen bir ülkeyiz. Hem takım, hem de ferdi olarak Avrupa'nın zirvesine çıkmak için emin adımlarla yürüyen bir ülkeyiz. Hem altyapımızla, hem mevcut kadromuzla, hem de yaptığımız dopingle mücadele, altyapı çalışmaları, ülkemizde tabana yayılma ile ilgili, bu alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sonuna kadar desteği ile en güzelini yapıyoruz. Hem atletizmdeki gelişmeyi, hem de bunun yansıması olarak Avrupa atletizminin içindeki büyüklüğümüzü ortaya koyuyoruz. Bunun için de orada olmamız bizi daha da güçlendirecek" şeklinde konuştu. - Ata

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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