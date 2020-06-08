Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, atletizmde yeni sezonda kulüplerde sadece Türk sporcuların yarışlara katılabileceğini belirterek, "Türkiye'de artık atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız." dedi.

Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen basın toplantısında normalleşme sürecindeki yol haritası, atletizmde alınan son kararlar ile 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Atletizmde önemli kararlar aldıklarını ifade eden Çintimar, şunları kaydetti:

"Bu kararı kulüpler birliğimizle birlikte aldık. İstişare, teknik ve yönetim kurulumuzla beraber şöyle bir karar aldık. Aldığımız karar şu; Türkiye'de atletizm liglerinde artık yabancı sporcu yarıştırmayacağız."

Çintimar, yetiştirdikleri yerli sporcularla artık kendi kendilerine yeten bir federasyon olduklarına dikkati çekerek, "Mevcut durumda yabancı statüsünde kros takımlarımızda bir sporcu, pist takımlarımızda 3 bayan 3 erkek yarışabiliyordu. Ama 2020 liglerimizle birlikte artık bizim liglerimizde yabancı sporcuların yarışmasına gerek kalmadığını, sporcularımızın onlarla aynı durumda yarışabildiğini çok fark olmadığı gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçten sonra Türkiye'de liglerde kendi sporcularıyla devam edeceklerini vurgulayan Çintimar, "Altyapıya daha çok önem verip, onları destekleyerek, kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımızla Süper Lig'de, 1. Lig'de, yürüyüş, kros ve maraton liginde artık kendi çocuklarımızla yarışacağız. Bununla alakalı bize vermiş oldukları destekten dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere tüm spor teşkilatına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.