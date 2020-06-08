Fatih Çintimar: "Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız" -2- - Son Dakika

Fatih Çintimar: "Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız" -2-

- Fatih Çintimar: "Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız" Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar: "Alan değil, dışarıya ihraç eden bir ülke noktasına geleceğiz" "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projeleri ile neticesinde ciddi bir alt yapıya eriştik"...

- Fatih Çintimar: "Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız"

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar:

"Alan değil, dışarıya ihraç eden bir ülke noktasına geleceğiz"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projeleri ile neticesinde ciddi bir alt yapıya eriştik"

ANKARA - Türkiye Atletizm FederasyonBaşkanı Fatih Çintimar, kulüpler, teknik ve yönetim kurulu ile birlikte aldıkları karar neticesinde Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacaklarını söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde basın toplantısı düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projeleri ile neticesinde ciddi bir alt yapıya eriştiklerini belirten Başkan Çintimar, son 6 yılda Türk atletizminin önemli bir noktaya ulaştığını ifade etti.

"Atletizm diğer branşlar gibi değil, ara verdiğinizde toparlamanız çok zor"

Başkan Çintimar, açık saha ve sahalarda yapılmasından dolayı pandemi sürecinden ilk çıkan federasyonlardan biri olarak sezonu başlattıklarını belirterek, "Sezonumuzu 15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu ile tüm Türkiye'de aynı anda temsili bir koşu ile çok fazla katılım olmadan sezon yarışlarımızı başlatmış olacağız. Olimpik kadro, Süper Lig ve 1. Lig'de yarışacak sporcularımızın antrenmanını da başlattık. Bu vesileyle tüm Türkiye'deki atletizm pistlerinde çalışmalar başladı. Bu anlamda bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm gençlik spor ailesine teşekkür ediyoruz. Türkiye genelindeki tesislerimizin açılması ve antrenmanlarının başlaması bu anlamda önemliydi. Atletizm diğer branşlar gibi değil. Ara verdiğinizde toparlamanız çok zor bir süreci kapsıyor. Bunun için biz pandemi sürecinde de özellikle olimpiyat sporcularımızın tamamına yakını için antrenman yapabilecek imkanları sağladık. Bu imkanlarla da çocuklarımızın antrenmansız kalmadan gündemi takip etmelerini sağlamış olduk. Önümüzdeki ay başlayacak olan Golden Lig ile de sporcularımız ülkemizi temsil edecekler. O konsepte çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah bu şekliyle Türkiye'de atletizm gelmiş olduğu noktadan daha ileriye büyük bir ivmeyle hareketini sürdürecektir" diye konuştu.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projeleri neticesinde ciddi bir altyapıya eriştik"

Çalışmalar sonunda altyapının son derece hızlı ve iyi geliştirdiğini ifade eden Fatih Çintimar, "Alt yapıda şu an dünya klasmanında en az 10 tane ilk 6 içerisinde sporcumuz var. Bunlardan 3 tanesi dünya sırlamasında 2019 ve 2020 verilerine göre 1. sırada olan sporcularımız. İnşallah bunların sayısını arttıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte TOHM projeleri, olimpik kadro projeleri ve sporcu eğitim merkezleri dediğimiz SEM projeleri ile elde etmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde ciddi bir altyapıya eriştik" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız"

Yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye Atletizm Federasyonu olarak bir karar aldıklarını dile getiren Çintimar, "Bu kararı Kulüpler Birliğimiz ile birlikte oluşturduğumuz istişare kurulumuz, teknik ve yönetim kurulumuzla aldığımız karar. Artık Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız. Bu şu an mevcut durumda yabancı statüsünde cross takımlarımızda 1 sporcu, pist takımlarımızda ise 3 kadın, 3 erkek sporcu yarışabiliyordu. Fakat 2020 liglerimizle birlikte artık yabancı sporcunun yarışmasına gerek kalmadığını, sporcularımızın onlarla aynı seviyede yarışabildiğini, çok fark olmadığı içinde bu süreçten sonra kendi sporcularımızla devam ederek, altyapıya daha çok önem verip destekleyerek kendi geliştirdiğimiz çocuklarımız ile Süper Lig'de, 1. Lig'de, Yürüyüş Ligi'nde, Cross Ligi'nde, Maraton Ligi'nde artık kendi çocuklarımızla yarışan, kendimize yeten bir atletizm federasyonu olduk. Bununla alakalı da yine bakanımız ve teşkilatına bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Son 6 yıl, cumhuriyet tarihinden yüzde 30 daha iyi durumda"

Türkiye'de atletizmin son 6 yılda önemli başarılara imza attığını belirten Başkan Çintimar, "Atletizmin son 6 yılı ile cumhuriyet tarihimiz arasında bir kıyaslama yaptığımız zaman cumhuriyet tarihimizde atletizm 2014 yılı başına kadar madalya olarak, katılım olarak hesapladığınızda son 6 yıl, cumhuriyet tarihinden yüzde 30 daha iyi durumda. Onun için bu altyapının gelişimi ve bu süreç içerisinde kulüplerimiz antrenörlerimiz, sporcularımız ve teknik ekiplerimiz sonsuz bir özveri ile çalışıp başarıyı elde ettik. İnşallah bu başarıya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Alan değil, dışarıya ihraç eden bir ülke noktasına geleceğiz"

Antrenörlük kurslarına da değinen Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de bütün illerde atletizm 1. 2. ve 3. kademe antrenörlük kurslarını her ilde ayrı ayrı açarak atletizmdeki antrenör sayını ve niteliğini geliştirmiş olacağız. Sonrasında biz alan değil, dışarıya ihraç eden bir ülke noktasına geleceğiz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Fatih Çintimar: Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız -2-

Fatih Çintimar, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 08:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Çintimar: 'Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız' -2- - Son Dakika Spor
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