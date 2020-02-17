Fatih'de 2 riskli yapının yıkımına başlandı - Son Dakika
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Fatih'de 2 riskli yapının yıkımına başlandı

7 saat önce

Fatih'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılan riskli yapıların yıkımına başlandı.

Fatih'de 2 riskli yapının yıkımına başlandı, System.String[]

Fatih'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılan riskli yapıların yıkımına başlandı.

Cankurtaran Mahallesi Terbıyık Sokağı üzerindeki riskli yapı statüsünde olan 2 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı.

Tarihi Çeşme ve duvar üzerine daha önce inşa edilen iki yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatıyla Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlandı.

Cankurtaran, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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