Fatih'de 2 riskli yapının yıkımına başlandı - Son Dakika

Fatih'de 2 riskli yapının yıkımına başlandı
7 saat önce
Fatih'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılan riskli yapıların yıkımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:00 Kaynak: AA
Fatih'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılan riskli yapıların yıkımına başlandı.
Cankurtaran Mahallesi Terbıyık Sokağı üzerindeki riskli yapı statüsünde olan 2 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı.
Tarihi Çeşme ve duvar üzerine daha önce inşa edilen iki yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatıyla Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlandı.
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