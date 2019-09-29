Fatih'de 5 katlı binanın giriş katında yangın
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Fatih'de 5 katlı binanın giriş katında yangın İSTANBUL(İHA)- Fatih'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
Fatih'de 5 katlı binanın giriş katında yangın İSTANBUL(İHA)- Fatih'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda içinde çocukların da bulunduğu vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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