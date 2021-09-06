Fatih'de Ayasofya Oryantiring yarışması düzenlendi - Son Dakika

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Sınıfta pozitif öğrenci çıkarsa ne yapılacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

? Bu yıl ilk defa düzenlenen Ayasofya Oryantiring yarışması katılımcıları gizemli ve keşif dolu bir yolculuğa çıkardı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada yaklaşık 500 sporcu ter döktü.

7'den 77'ye her kesimden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı etkinlikte, yarışmacılar gizem ve keşif dolu bir yolculuğa çıktı. Ayasofya'nın çevresine yerleştirilen hedeflere harita ve pusula ile ulaşan yarışmacılar, tüm işaretleri toplayarak yarışmayı tamamladı. Bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte tarihi yarımadada bulunan Ayasofya'yı keşfeden sporcuların o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.