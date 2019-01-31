Son Dakika Haberleri: Fatih'de Bir İş Yerinden Hırsızlık Yapan Şahıs Kamerada

Fatih'de Bir İş Yerinden Hırsızlık Yapan Şahıs Kamerada

1 saat önce

Fatih'te bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatih'de Bir İş Yerinden Hırsızlık Yapan Şahıs Kamerada, System.String[]
Fatih'te bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen zanlının iş yerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,"iş yerinden hırsızlık konuları ile ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında 24 Ocak günü saat 19.45 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Polis ekipleri şahsa kimlik bilgilerini sorduğunda isminin R.A olduğunu söyledi. Ancak, şahsın çelişkili cevaplar vermesi üzerine yapılan araştırmalarda isminin E.K olduğu ortaya çıktı. E.K.'nin Fatih'de bulunan bir iş yerinden hırsızlık yaptığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıs 25 Ocak günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Polis, Fatih, 3. Sayfa
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