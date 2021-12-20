FATİH'te bir eve yapılan baskından elektrikli şofben içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih'te Katip Kasım Mahallesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine narkotik polisi harekete geçti. Araştırmalar sonucunda bahse konu adreste yabancı uyruklu bir kişinin yaşadığı tespit edildi. Ekipler tarafından eve yapılan baskında elektrikli sofben içerisine gizlenmiş 55.9 gram metanfetamin, 80 gram afgan macunu, 3 adet extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi. Afgan uyruklu A.B. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › FATİH'TE ELEKTRİKLİ ŞOFBEN İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika