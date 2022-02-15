Üye Girişi
İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı - Son Dakika

İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı

15.02.2022 12:21

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı.

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı.

"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek, marketlerde KDV denetimi yapmaya başladı. Denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

'DAHA FAZLA İNDİRİM OLMALI'

Mağaza müdürü Nesim Elçiçek, 'İndirimler fiyata göre değişebiliyor. Yüksek rakamlı ürünlerde indirim daha yüksek oluyor. İndirimler her zaman halkın faydasınadır' şeklinde konuştu.

Markete alışveriş yapmak için gelen Hatun Karadaş, 'İndirimlerin bize yansıyacağını düşünmüyorum. Fiyatlar çok arttı. Yüzde 50 indirim yapılsa bile işe yarayacağını düşünmüyorum' dedi.

Markete yeni geldiği için tüm fiyatlara henüz bakmadığını söyleyen Havva Topal ise, 'Daha fazla indirim olması gerekiyor. Hayat çok pahalandı' ifadelerini kullandı.

Denetlenen marketlere herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı
İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı
İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı
İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı
İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı
İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı
İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı

YORUMLAR
500

Zabıta Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Türkiye, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:13 Bahçeli 6 partinin toplandığı 'yuvarlak masa'yı hedef aldı: Biz Cumhur İttifakı'yız, masamız yuvarlak değil karedir
12:05 Baba oğula tek göz yetiyor! Hiç görmeyen hafız oğlunu tek gözüyle camiye götürüyor
12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL Fatih'teki marketlerde KDV indirimi denetim yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement