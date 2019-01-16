Son Dakika Haberleri: Fatih Dökümhanesi'nde Proje Çalışmaları Başladı

Fatih Dökümhanesi'nde Proje Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı Şahi Topu'nun yapıldığı Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde proje çalışmalarına başlandı.

Fatih Dökümhanesi'nde Proje Çalışmaları Başladı, System.String[]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı Şahi Topu'nun yapıldığı Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde proje çalışmalarına başlandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in önemle üzerinde durduğu, İstanbul'un fethinde kullanılan Şahi Topu'nun yapıldığı Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde proje çalışmaları başladı.

Bu kapsamda Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Demirköy Dökümhanesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Yazıcı Metin, Kazı Mimar Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Tanyeli, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Mimarı Olcay Aldemir ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Vali Osman Bilgin'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

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