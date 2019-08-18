Son Dakika Haberleri: Fatih'e metrekareye 114 kilogram yağış düştü
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Fatih'e metrekareye 114 kilogram yağış düştü

1 saat önce

Fatih'e metrekareye 114 kilogram yağış düştü İstanbul genelinde metrekarede 25-30 kg arası yağış ölçüldüİSTANBUL - İstanbul etkili olan sağanak yağışta kent genelinde metrekareye 25-30 kg arası yağış düşerken Fatih ilçesinde bu miktar 114 kilograma ulaştı.

Fatih'e metrekareye 114 kilogram yağış düştü
İstanbul genelinde metrekarede 25-30 kg arası yağış ölçüldü
İSTANBUL - İstanbul etkili olan sağanak yağışta kent genelinde metrekareye 25-30 kg arası yağış düşerken Fatih ilçesinde bu miktar 114 kilograma ulaştı.
İstanbul'u adeta felç eden şiddetli yağışın metrekareye düşen yağış miktarı belli oldu. Fatih'te metrekareye ortalama 114 kg yağış ile düştüğü kaydedilirken, en fazla yağış alan ilçeler Fatih'ten sonra metrekareye 30-40 kg ile Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye olarak açıklandı. İstanbul il genelinde ise ortalama 25 ile 30 kg arası yağış ölçüldü.
İDO ve BUDO seferleri yeniden açıldı
Yağış nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılırken İDO ve BUDO seferleri bir yeniden açıldı. Hava muhalefeti nedeniyle kapanan T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı seferleri normale döndü. T3 Kadıköy- Moda tramvay hattında enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamadığı öğrenildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Kadıköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
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