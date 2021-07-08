Fatih Elibol'un 'Gelecek Bugün Başlar' adlı kitabı yayımlandı - Son Dakika

Lider koçu Fatih Elibol, 'Gelecek Bugün Başlar 'adlı ilk kitabıyla okurların karşısına çıktı. Yazar, herkesi kendi iç yolculuğuna davet eden kitabın çıkış noktasını "İnsanlar zihinlerini kontrol edebilirlerse hayatlarını da yönlendirebilirler" ifadeleriyle anlattı.

Dünya liderlerinin mentor koçu olan MCC (Master Certified Coach) unvanıyla bu alanda bulunan Fatih Elibol, ilk kitabı 'Gelecek Bugün Başlar 'ile okurların karşısına çıktı. Elibol, Edisyon yayınevinden çıkan eserinde istedikleri hayatı yaşamaları için okurları önce kendi iç yolculuklarına davet etti. Bu yolculuğu "Kendini görmek için kendi içine bak" sözleriyle tanımlayan lider koçu, okura hayatını yaratmak için kendi kendine nasıl koçluk edeceğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca kitapta anlatılan uygulamaların okurun hayatında değiştirmek istediği alanlarla ilgili düşünmesine, düşünürken yazarak çalışmasına olanak tanıdığını ifade etti.

"İNANMADIĞINIZ HİÇBİR ŞEY OLAMAZSINIZ"

Aynı zamanda AB ve İngiltere 'parlamentosunun mentor koçu olan MCC Fatih Elibol, başkalarının hayatına dokunmaya, kendi hayatını değiştirip arzu ettiği hayata kavuşmasıyla birlikte karar verdiğini söyleyerek kitabın çıkış noktasını şu şekilde anlattı:

"İnsan önce kendini tanımalı, nelere sahip olduğunu ve özünü görmeli ki hayatını yönlendirebilirsin. Bunun için önce zihinlerini tanımaları gerekiyor. Ben de tıpkı koçluk seanslarında olduğu gibi, okurun önce kendini, sonra çevresini ve iletişimini tanıması için atması gereken adımları gösteriyorum. Ardından bu yolda ona eşlik ederek hayatlarını dönüştürmenin anahtarını kendi ellerine teslim etmeyi amaçlıyorum. ve daima şunu özümsemeleri için çalışıyorum: İnanmadığınız hiçbir şey olamazsınız."

"KENDİLERİNİ YENİDEN İSTEDİKLERİ GİBİ VAR EDEBİLECEKLER"

Kişilerin kendisini tanımasının hem iş hem de özel yaşamlarında bilinçli başarılar elde etmek için önemli olduğuna da dikkat çeken MCC Fatih Elibol, "Temel koçluk becerilerine yönelik verdiğimiz eğitimlerde "Fark et, algıla, hakim ol, başar" mottosuyla katılımcıların öz potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluruz. Böylece çevrelerini analiz etmelerini, iletişim becerilerini güçlendirmelerini ve her alanda bilinçli başarılar elde edebilmelerini sağlıyoruz. Kitapta da okurlara rehberlik ederek kendilerini fark etmelerine yardımcı oluyor, 'Önce kendini göreceksin, sonra başkalarının seni görmesini sağlayacaksın 'diyorum. Çünkü iç seslerine kulak vererek neyi yaşamayı seçtiklerini irdelediklerinde, çıkış yollarının da kendilerinde gizli olduğunu fark edecek ve kendilerini yeniden, istedikleri gibi var edebilecekler" diye konuştu.