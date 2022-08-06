Taksilerden gelen şikayetleri en aza indirmek için çalışmalarına hız veren polis ekipleri, akşam saatlerinde Eminönü'nde denetim yaptı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri, oluşturdukları denetim noktasında taksileri tek tek durdurarak kontrol etti. Denetim sırasında ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri ve yolculuk esnasında cep telefonu kullanımına yönelik inceleme yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Taksilere yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-FATİH EMİNÖNÜ'NDE TAKSİLERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI - Son Dakika

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