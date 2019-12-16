Fatih Erbakan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Erbakan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Fatih Erbakan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Erbakan, AA'nın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erbakan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in Gelibolu'da çektiği "Şehitlere saygı" başlıklı fotoğrafa oy veren Erbakan, Çanakkale'nin Türkiye için büyük bir önemi olduğunu söyledi.

Erbakan, "Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", "Spor" kategorisinde de aynı muhabirin "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarını seçti.

Doğru haber almanın insanların en temel haklarından olduğunu ifade eden Erbakan, "Anadolu Ajansı'nın yaptığı çalışmalar çok büyük önem kazanıyor. Milletimizi ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerden doğru bir şekilde haberdar etmesi, bilgilendirmesi Anadolu Ajansı'nın en önemli fonksiyonlarından bir tanesidir." dedi.

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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