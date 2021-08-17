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Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız - Son Dakika

Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız

17.08.2021 14:52
Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hocamızın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda arabuluculuk rolünü en etkili şekilde gerçekleştirmesinden hareketle bugün de biz Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hocamızın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda arabuluculuk rolünü en etkili şekilde gerçekleştirmesinden hareketle bugün de biz  Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve yetkililerimize bildiriyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Afganistan'da son gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

ABD, AFGANİSTAN'A KAOS, KAN VE GÖZYAŞI GETİRDİ

Açıklamasında, "ABD güçleri girdikleri bölgeye her zaman olduğu gibi yine çatışma, kaos, kan ve gözyaşı getirmişlerdir. Aynen Irak'ta olduğu gibi Afganistan da müdahale sonrası eskisinden daha da karmaşık ve problemli hale gelmiştir" ifadelerini kullanan Erbakan şunları kaydetti:

"Kaba kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan ABD Yönetimi ve arkasındaki güçlerin, bozuk zihniyetleri ve çarpık hak anlayışları nedeniyle ellerini sürdükleri her nokta perişan olmakta, askerlerini gönderdikleri her coğrafyada kaos hakim olmaktadır. Yaptıkları planlar, projeler, attıkları adımlar tüm insanlığın zarar hanesine yazılmakta, çözmeyi vaat ettikleri sorunlar daha da derinleşmekte, daha da içinden çıkılmaz hal almaktadır. ABD'nin doğrudan asker gönderdiği veya aracılar eliyle ajandasını uyguladığı Somali, Irak, Suriye, Mısır ve son olarak büyük bir üzüntü ile takip ettiğimiz Afganistan. Faili şaibeli 11 Eylül 2001 olaylarını bahane ederek gerçekleştirilen uluslararası müdahalenin, aradan geçen 20 senenin sonunda Afganistan'ı getirdiği nokta ortadadır.  Bu yaşananlar ne kadar büyük maddi güce, ne kadar gelişmiş silahlara ve teknolojiye sahip olurlarsa olsunlar, doğru hak anlayışına sahip olmayanların insanlığa saadet ve selamet getiremeyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır."

BÖLGENİN GÜVENLİĞİ ATILACAK DİPLOMATİK ADIMLARA BAĞLI

Bölgenin güvenliği için Afganistan sorunun çözümüne yönelik atılacak adımların kaçınılmaz olduğunu söyleyen Erbakan, "1979'da başlayan Sovyet işgalinden itibaren 40 seneden fazla zamandır huzura ve barışa hasret kalan Afganistan'da, silahların tamamen susması, barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğin tesisi, yeniden imar ve inşa sürecinin başlaması için başta Türkiye olmak üzere, Afganistan'a komşu olan D-8 üyesi İran ve Pakistan ve Afganistan ile sınırı olan Türkistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın süratle bir araya gelip gerçekleştirecekleri zirve ile Afganistan konusunda çözüme yönelik diplomatik adımları atması artık kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR, ARABULUCULUĞA HAZIRIZ'

"Bölgenin istikrarı ve güvenliği, Afgan halkının selameti için Afganistan politikamız ABD'nin ajandasına göre değil, D-8 ve komşu Türk Devletleri ile iş birliği içerisinde oluşturulmasına bağlı" diyen Erbakan, sorunun çözümü için parti olarak arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Neredeyse yarım yüzyıldan beri küresel güçler tarafından istikrarsızlığa ve kaosa sürüklenen ve büyük acılar yaşayan Afganistan'da, dış güçlerin değil Afgan halkının çıkarlarını önceleyen, kucaklayıcı ve birleştirici adımların atılması, barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için Türkiye'ye büyük sorumluluk düşmektedir. Gelinen noktada, Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hocamızın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda arabuluculuk rolünü en etkili şekilde gerçekleştirmesinden hareketle, bugün de biz  Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve yetkililerimize bildiriyoruz.


Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız

Refah Partisi, Afganistan, İslam, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız - Son Dakika


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