Üye Girişi
Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı - Son Dakika

Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı

31.07.2021 13:50

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aşı olmak istemeyenlere herhangi bir zorlama yapılması, hem anayasamıza hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aşı olmak istemeyenlere herhangi bir zorlama yapılması, hem anayasamıza hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da otelde düzenlenen 'Güçlü Lider, Güçlü Kadro ile İktidara Yürüyüş' programında konuştu. Erbakan, son günlerde çıkan orman yangınları ile ilgili, "Gerçekten de canımızı acıtan, içimizi yakan yangınlarda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bütün bu yangınların söndürülmesinde emek veren, cansiparane mücadele eden görevliler, yetkililer, itfaiye erleri ve aynı zamanda gönüllü vatandaşlarımıza millet olarak, Yeniden Refah Partisi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah bize bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulamasına da değinen Erbakan, "Aşı olmak isteyenler elbette ki aşılarını olsunlar, kimsenin karşı çıkmaya hakkı yoktur. Ancak aşı olmak istemeyenlere de herhangi bir zorlama yapılması, hem anayasamıza hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır. Bunun da altını çizerek söylemek istiyoruz. Basında sürekli ısıtılıp ortaya atılan, 'Aşı olmayanlar; alışveriş merkezlerine, kamu kurumlarına, toplu taşıma alanlarına, kurumsal alanlara, devlet dairelerine, okullara, üniversitelere alınmasın' gibi açıklamalar, uygulanması halinde büyük bir kaos ve toplumsal karmaşaya yol açacaktır, toplumsal çatışmaya yol açacaktır. Son derece tehlikeli bir durumdur. Biraz evvel söylediğim gibi böyle bir uygulama anayasa ve insan haklarına aykırıdır" diye konuştu.

Program, Erbakan'ın konuşması sonrası basına kapalı olarak devam etti.

Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı
Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı
Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı
Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı

COVIRAN Bereket, Refah Partisi, Mevla, Fatih, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu 14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu 13:59 Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi 13:45 Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada 13:26 Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu 13:14 Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı 12:42 Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi 12:06 Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun 11:29 Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksander Djordjevic oldu Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksander Djordjevic oldu         
14:39
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi         
14:34
Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın         
13:55
Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı         
13:34
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu         
13:22
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek         
13:03
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı         
12:13
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır         
11:39
Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi         
10:22
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi         
09:52
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 15:12:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Erbakan: Aşılamada zorlama insan haklarına aykırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement