Erbakan, Kılıçdaroğlu'nun LGBT söylemlerine tepki gösterdi: İşte bu yüzden Cumhur İttifakı'nda yer aldık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi'ni düzenlenen törenle açtı.

KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ YANITA TEPKİ GÖSTERDİ

Erbakan, açılış sonrası Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kanlıca Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. Burada konuşan Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir programda LGBT ile ilgili soruya verdiği cevabı eleştirdi.

"BU LGBT MERAKI NEREDEN GELİYOR?"

Erbakan, Bizzat cumhurbaşkanı adaylarına röportajda soruluyor, deniliyor ki; 'Efendim LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi' Cumhurbaşkanı adaylarının cevabı 'Ne münasebet efendim, neden versin öyle bir şey olmaz' diyor. Şimdi bu zihniyete, bu zihniyette olan masaya, bir bloğa Türkiye'yi nasıl teslim edebilirim. Sadece onlar mı, hayır, CHP'nin Bursa Nilüfer Belediyesi, belediye bünyesinde LGBT merkezi açıyor. Bu LGBT merakı nereden geliyor? 'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim' diyor.

"ÜLKEMİZİN BÖYLE BİR ZİHNİYETE TESLİM EDİLMEMESİ İÇİN..."

İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinden bir tanesini zaten size söylesem yeter. 'Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız' diyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, ülkemizin ve milletimizin böyle zihniyete sahip yedili masaya teslim edilmemesi için Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldık. İnşallah aziz milletimiz yedili masaya gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir" dedi.