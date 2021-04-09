Fatih Erbakan: Bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir - Son Dakika

Fatih Erbakan: Bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir

09.04.2021 15:33
Fatih Erbakan: Bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir, System.String[]

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçime yakın bir dönemde o dönemdeki konjonktür şartlar, yeni siyasi ortamı değerlendirilip ve temel prensipler ilkeler doğrultusunda bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçime yakın bir dönemde o dönemdeki konjonktür şartlar, yeni siyasi ortamı değerlendirilip ve temel prensipler ilkeler doğrultusunda bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir" dedi.

Artvin'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanı Talip Sucu'yu ziyaret etti, Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeniden Büyük Türkiye' programına katıldı. Burada partililere seslenen Erbakan, erken seçimin olma ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi. Erbakan, "Bunun nedenlerinden birincisi ekonomik darboğaz ve iktidarın içinde bulunduğu mali sıkıntı. Hem borçlanma, hem borçların faizinin ödenmesi, Merkez Bankası'nın rezervinde ekside olması, dolayısıyla ekonomik anlamda bu işi çevirip yürütmeleri son derece zorlaştı, son derece sıkışık noktaya geldi. Diğer bir konu da Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olması ile ilgili tartışmalar oluyor. 2014'te seçildiniz, meclis seçti. 2018'de de halk seçti. Üçüncü kez aday diyenler var. Bunları halletmek, bu tartışmaya girmemek bakımından meclise erken seçim kararı aldırıp, bu olması halinde üçüncü kez de olsa aday olabiliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu da erken seçim ihtimalini artırdığını düşündüğünüz etmenlerden bir tanesi" dedi.

"BİR İTTİFAKTA YER ALMAMIZ SÖZ KONUSU OLABİLİR"İttifaklarla ilgili şu değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "İttifaklarla ilgili biz hep söylüyoruz. Bizim derdimiz milletin derdine derman olmak. Milletin derdine derman olmanın da tabii şartları var. Hem ekonomi alanında, hem sosyal alanda, dış politikalarında ne adım atılacak, bir ittifak içinde olduğumuz zaman o ittifakın devlet yönetimini ele alması halinde bu alanlarda milletin derdine derman olacak adımlar atacak mı? Bizim projelerimize bizim ilkelerimize, milli görüş prensiplerine uygun bir yönetim olacak mı, olmayacak mı? Bu olmayacaksa tabi o ittifakta yer almamızın bir anlamı yok. Ancak bu olacaksa bizim içinde bulunmamız söz konusu olur. Çünkü biz milletin derdine derman olmak maksadıyla yola çıkan kimseler olarak bizimle arkadaşlarımızın milletvekili olması, bakan olması, bir mevkide olması gerçekten önem arz etmiyor. Önemli olan bu söylediğim adımların atılıp milletin derdine derman olması. Tabii Türkiye'de 24 saat bile çok uzun bir zaman. Yeni yeni partiler kuruluyor. Çok değişik alternatifler ortaya çıkma ihtimali var. Seçime yakın bir dönemde o dönemdeki konjonktür şartlar, yeni siyasi ortamı değerlendirilip ve temel prensipler ilkeler doğrultusunda bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir. Yer almaya da biliriz."'İTTİFAK İÇİN TEKLİF GELMEDİ'

'Türkiye'deki iki yüz bin sandıkta müşahitlerimizi belirlemek üzere yoğun bir çalışma yürütüyoruz' diyen Erbakan, "3 aydan bu yana dolayısıyla teşkilatlarımızda bizlerde tek başına seçime girmeye hazırız. Tek başımıza girip aynı büyük kongremizde büyük bir sürpriz yaptığımız gibi seçimlerde büyük bir sürpriz yapma durumumuz mümkündür. Ama kesinlikle ittifak yapmayacağız demiyoruz. Belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde ve seçime yakın bir dönemde şartları da değerlendirerek bir karar alıp tabi partimizin yetkili kurulları, teşkilatlarımızla da bu konuyu görüşüp istişare edilerek bir sonuca ulaşılır. Herhangi bir teklif gelmedi. Gelmemesi de tabii doğal. Çünkü seçime daha zaman var ve Türkiye'de de 24 saat uzun bir zaman. Partilerle görüşmelerimiz oluyor. Genel başkan yardımcıları düzeyinde, genel başkan düzeyinde bir kısmı basına bunların yansıdı. Bu da doğal bir durum. Ülkenin meseleleri, sorunları, çözüm önerileri, çözüm için ne yapılabilir? Bunlar konuşuluyor. Ama doğrudan bir ittifak görüşmesi, planı halihazırda olmadı" dedi.


Fatih Erbakan: Bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir
Fatih Erbakan: Bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir
Fatih Erbakan: Bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir
Fatih Erbakan: Bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir
Fatih Erbakan: Bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir

Merkez Bankası, Refah Partisi, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir - Son Dakika


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