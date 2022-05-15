Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir - Son Dakika
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Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir

15.05.2022 00:03
Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Manisa 2'nci Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Manisa 2'nci Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erbakan, "Bu milletin asıl beklediği müjde 2023 seçimleri akşamında televizyonlarda bu mevcut iktidarın gittiğini görmektir. Yeniden milli görüş iktidarının gelmesidir. Millete asıl müjde bu olacak. Bu saatten sonra millete vereceğiniz başka bir müjde kalmadı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Manisa 2'nci Olağan İl Kongresi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımı ile gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Erbakan, Türkiye'de yaşanan ekonomik krize değindi, iktidarı eleştirdi. Erbakan, "2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde halkın bankalara olan borcu 6.6 milyar TL idi, bugün 2022 yılında 1 trilyon 37 milyar TL oldu. Bunun manası 85 milyon insanın, AK Parti döneminde bankalara olan borçları 170 misli arttı. Resmi rakamlarla konuşuyorum. Çiftçinin borçları 2 buçuk milyar TL'den, 180 milyar TL'ye çıktı. Özel sektörün borcu 88 milyar TL'den 4 buçuk trilyon TL'ye geldi. Kamunun borcu 250 milyar TL'den 2 trilyon 842 milyar TL'ye geldi. Bütün bu gerçekler iktidarın ekonomi anlamda ipleri tamamen elinden kaçırdığı, ülke ve millet olarak ekonomik bakımdan sürüklendiğimizin felaketin seyircisi durumunda olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. En kısa zamanda geleceğiz, yine biz çözeceğiz. Nasıl çözeceksin diye sorarlarsa işte 54'üncü hükümetin icraatları ortada. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bizi iş bitirme belgesi olmayanlar ile karıştırmayın. İş batırma belgesi olanlar ile karıştırmayın. Bizim elimizde kapı gibi iş bitirme belgesi var. Çünkü biz milli görüşüz" diye konuştu.

'AYDA 28 BİN LİRA TAKSİTLE MÜJDE OLUR MU?'Erbakan, şöyle devam etti: "Şimdi bu sıkışmışlıktan ve telaştan dolayı her gün yeni yeni müjdeler veriyorlar. Geçtiğimiz aylarda milyonlarca asgari ücretli açlık sınırın altında yaşama mücadelesi verirken, milyonlarca emekli açlık sınırın altında kalan gelirle hayatta kalma mücadelesi verirken Ay'a gidiyoruz müjdesini vermişlerdi. Arkasından bir asgari ücretle topu topu 4 teneke ay çiçek yağı alınabilen bir ülkede, vatandaş doğal gaz faturasını ödeyemediği için evinde battaniye altında oturduğu bir dönemde Kanal İstanbul müjdesi verdiler. Şimdi son müjdelerinde taneyle salatalık, muz, kaşıkla salça satılan bir ülkede aylık 28 bin lira ödemeyle 2 milyon liraya bir konut alma ihtiyacını müjde olarak sunuyorlar. Hani birileri diyordu ya 'Kardeşim ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin' diye bunlar da diyor ki 'Ekmek bulamıyorsanız, konut alın' diyor. Bugün dar gelirli milyonlardan hangisi ayda 28 bin lira taksit ödeyerek yaşayabilir? Bırak asgari ücretliyi bu ülkede bir milletvekilinin, emekli milletvekili ve valinin maaşı ne kadar. Ayda 28 bin lira taksitle müjde olur mu? Bu milletin asıl beklediği müjde 2023 seçimleri akşamında televizyonlarda bu mevcut iktidarın gittiğini görmektir. Yeniden milli görüş iktidarının gelmesidir. Millete asıl müjde bu olacak. Bu saatten sonra millete vereceğiniz başka bir müjde kalmadı."

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanlığı'nın 2'nci olağan kongresi gerçekleşti. Kongrede tek liste ile başkan adayı olan mevcut il başkanı Hakan Lalebaş, delegelerin oylarıyla tekrar başkan seçildi.


Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir
Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir
Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir
Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir
Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir
YORUMLAR
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Refah Partisi, Fatih Erbakan, Türk Lirası, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir - Son Dakika


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