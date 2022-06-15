Fatih Erbakan: Bu organizasyon adil bir dünyanın ilk adımıdır

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "D-8 organizasyonu yeni bir dünyanın çekirdeği, adil bir dünyanın ilk ve tek somut adımı niteliğini taşıyor" dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı'nın ev sahipliğinde, Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (D-8) 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çırağan Sarayı'nda program düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam, Cumhurbaşkanlığını temsilen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ülkelerin büyükelçileri, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin ve sivil toplum örgütlerinin başkanları katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan D-8 organizasyonun adil bir dünyayı temsil ettiğini belirterek, şunları söyledi: " Türkiye İran , Endonezya ve Malezya 'dan oluşan D-8 organizasyonun kurulması bütün İslam aleminde büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. 8 ülkenin meydana getirdiği D-8 topluluğunun bugün sahip olduğu potansiyel, konuşmacılar tarafından da ifade edilecek. 7 milyarlık dünyada, 1,2 milyarı aşan nüfusa sahip 8 Müslüman ülke. 7,5 milyon metrekarelik toprağa sahip 8 Müslüman ülke. Dünyada kanıtlanmış petrol rezervinin yüzde 12'sine, doğalgaz rezervinin yüzde 22'sine sahip bu 8 Müslüman ülke. Bunun yanı sıra stratejik maden rezervlerinin büyük çoğunluğunu bu 8 ülke bulunduruyor. Aynı zamanda dünya deniz ticaretinin 3'te 2'sinin gerçekleştiği deniz yolları ve boğazların kontrolü, bu 8 Müslüman ülkenin elinde. Genç, dinamik ve sürekli artan bir nüfus ile muazzam bir iş gücüne sahip. İslam Konferansı Örgütüne üye bütün Müslüman ülkelerin toplam milli gelirinin yüzde 60'ını bu 8 ülke karşılıyor. 8 ülkenin toplam gayri safi milli hasılası 4,5 trilyon dolar seviyesine geldi. İhracatları 600 milyar dolar, ithalatları 980 milyar dolar. Yani 1,9 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine sahipler."

"YENİ DÜNYADA PAYLAŞIM VE YÖNETİMDE ADALET HAKİM OLACAK"

Erbakan D-8 organizasyonunun sadece bu ülkeleri ilgilendirmediğini belirterek "57 Müslüman ülkeyi, 160 ezilen ülkeyi de ilgilendiriyor. Çünkü onların kurtuluşu için de atılmış bir adımdır. Bu kurtuluş 4 adımda gerçekleşecek. Birincisi D-8'in kurulması bu gerçekleştirildi. İkincisi D-60 hedefine ulaşılması. Üçüncü adım D-160'ların kurulması. Yani 5 milyar ezilen insan, 160 ezilen ülkenin adil bir dünya için bir araya toplanmaları. Dördüncü adımda G-20'ler ile D-160'ların yeni ve adil bir dünya için bir araya gelmeleri, masaya oturmaları. Bu dört adımla adil bir dünyanın kurulmasıyla kurtuluş gerçekleşecek. Bu yeni dünyada, paylaşımda ve yönetimde adalet hakim olacak. Güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü kılındığı bir dünya olacak. Doğru hak anlayışı temeline dayanan, adil bir düzen bu dünyada hakim olacak. Ezen ve ezilen dünyası olmayacak. Bu dünyanın prensipleri D-8 amblemindeki altı yıldız ile sembolize edilmiştir. D-8'lerin altı temel ilkesi bu yeni dünyanın kuruluş temel ilkesidir. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, sömürü değil iş birliği, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, baskı ve tahakküm değil insan hakları ve demokrasidir. Bu temel 6 ilke kurulacak yeni dünyanın esaslarıdır" diye konuştu.