Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kutuplaştırıcı, ötekileştirici dilin terk edildiği, kucaklayıcı ve bütünleştirici 'yeni nesil siyaset' dilinin kullanıldığı bir dönemi başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, yazılı açıklamasında, siyasetin sadece eleştiri yapmak değil, aynı zamanda çözüm üretme alanı olduğunu belirtti.

Adalet ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı, vatandaşların haklarının teminat altın alındığı, huzur ve barışın temin edildiği bir Türkiye için çalışacaklarını bildiren Erbakan, eğitim ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlayacaklarını aktardı.

Çocukların geleceği için projeler hazırladıklarını ifade eden Erbakan, "Çocuklarımızın ve geleceğimiz olan gençlerimizin eğitim ve istihdam sorunlarını kökünden çözüp, onları tüm maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarıp, geleceğe dair tüm kaygılarını ortadan kaldırabileceğimiz projeleri hayata geçireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Erbakan, Türkiye'nin her alanda öncü bir güç olması için çalışacaklarını belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Kutuplaştırıcı, ötekileştirici dilin terk edildiği, kucaklayıcı ve bütünleştirici 'yeni nesil siyaset' dilinin kullanıldığı, siyasetin sadece eleştiri yapma değil, çözüm üretme alanı olduğu bir dönemi başlatıyoruz."