Fatih Erbakan Çorum'da: "Görünen Manzara Artık Metalin Yorgunluktan Öte Paslandığını Ortaya Koyuyor" - Son Dakika
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Fatih Erbakan Çorum'da: "Görünen Manzara Artık Metalin Yorgunluktan Öte Paslandığını Ortaya Koyuyor"

13.11.2022 11:56

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın emekli olma zamanının geldiğini söyledi. Çorum’da konuşan Erbakan, ““Özellikle ekonomi konusunda ekonomi alanında gelinen nokta, adam kayırma, yolsuzluk gibi olaylardan görünen manzara artık metalin yorgunluktan öte paslandığını ortaya koymuştur” dedi.

ERKAN KARACA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın emekli olma zamanının geldiğini söyledi. Çorum'da konuşan Erbakan, "Özellikle ekonomi konusunda ekonomi alanında gelinen nokta, adam kayırma, yolsuzluk gibi olaylardan görünen manzara artık metalin yorgunluktan öte paslandığını ortaya koymuştur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün akşam Çorum'a geldi. İl başkanlığında konuşan Fatih Erbakan "Özellikle ekonomi konusunda ekonomi alanında gelinen nokta, adam kayırma, yolsuzluk gibi olaylardan görünen manzara artık metalin yorgunluktan öte paslandığını ortaya koymuştur. Büyük harcamalarla, büyük reklamlarla yaptırılan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu belgesinin aslında tamamen soyut hiçbir somut vaate dayanmayan tamamen soyut, tamamen edebiyata dayalı bir vizyon belgesi olduğu ortadadır" dedi.

"ÖZLEMİNİ DUYDUKLARI 94 RUHU VE ÖMER RUHU ONLARDA YOK"

Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "94 ruhunu özlüyoruz" dediğini hatırlatan Fatih Erbakan, "Özlenen 94 ruhu Milli Görüş ruhudur ve belediyelerde tarih yazan, belediyelerde çığır açan ruhtur. Bunlara sahip olmadıkları için 94 ruhunu, 94 ruhunu çağırıyorlar istiyorlar. Ömer'leri arıyoruz diyorlar. Hz. Ömer adalet demektir, herkesin kul hakkına saygı göstermektir" diye konuştu.

"ÜLKE BORÇ BATAĞININ İÇİNDE"

Ekonomik programa bakıldığında 520 milyar lira borç ödendiğinin görüldüğünü anlatan Fatih Erbakan, önümüzdeki 3 yılda da 2 trilyon lira daha ödeneceğinin ifade edildiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti devleti yüzde 10 faizle borçlanacak duruma geldiğine dikkat çeken Erbakan, "256 milyar liradan 4,7 trilyon liraya fırlamıştır. Özel sektörün borcu 88 milyar liradan 7,4 trilyon liraya fırlamıştır. 90 misli artmış, vatandaşın borcu 180 misli artmış, devletin borcu 25 misli artmıştır. Bu iktidarla devam edersek daha da batacağız demektir. Merkez Bankası döviz rezervi eksi 69 milyar dolar olmuş. Bu yıl 3 milyon haneye elektrik faturası desteği yapılacak. İnsanlar askıda ekmek kampanyasından ekmek alabilmek için -5 derecede bedava ekmek alabilmek için kuyruğa girer olmuş" dedi.

"YAPAMADIKLARI, YAPAMAYACAKLARININ TEMİNATI"

Erbakan, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar bakıldığında yapamadıkları yapamayacaklarının teminatıdır. 2023 hedefleri ile şu ana geldiğimiz uçuruma bakarak söylüyoruz. 2023'te Türkiye'nin milli geliri 2 trilyon dolar olacak demişlerdi. 10 sene bunu anlattılar 2023 hedefi. Bütün mitinglerde bütün konuşmalarda bunun propagandasını, reklamını yaptılar. 2 trilyon dolar milli gelire ulaşacağız derken, şu anda 2023 geldi ve milli gelirimiz 900 milyar dolar seviyesinde. İşsizlik yüzde 5 olacak demişlerdi, yüzde 25'in üzerinde. Bunlara yaklaşamadıktan sonra vereceğiniz rakamların kıymeti var mı? 2023 bütçesini açıkladılar. 659 milyar lira bütçe açığı verilecek deniyor. Faiz giderleri 565 milyar lira olacak 2023 yılında devletin faiz giderleri. Faize 565 veriliyor çiftçiye 54 milyar veriyor faize verdiğinden 10'da birinden daha az miktarını ancak çiftçiye veriyor.".

"HDP ZİYARETİ BAŞÖRTÜSÜ ÇERÇEVESİNDE İSE MAKUL BİR GÖRÜŞME"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sorular üzerine başörtüsü ile ilgili mevzuat çalışmasını ve iktidarın HDP ziyaretini de değerlendirdi. Erbakan, "Başörtüsü güvencesi için anayasada teminat altına alınması için yapılmış bir görüşme olduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede olduysa tabii makul bir görüşmedir. Milletin kanayan bir yarası bu teminatın sağlanması lazım. Bunun içinde mecliste grubu olan partilerin desteği lazım. Oy vermesi lazım. Bununda sağlanabilmesi için yine mecliste grubu olan oy hakkı olan bir partidir HDP. Bunlarla görüşmelerini normal karşılıyoruz. İktidarın yaptığı ziyaret sadece başörtüsü konusundaysa doğal bir ziyarettir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

  • Fatih Erbakan Karşılama
  • Vatandaşlar Genel Görüntü
  • Fatih Erbakan Açıklama

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Fatih Erbakan Çorum'da: 'Görünen Manzara Artık Metalin Yorgunluktan Öte Paslandığını Ortaya Koyuyor' - Son Dakika

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