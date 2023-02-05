Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığıyla İlgili Tartışmaları Değerlendirdi: "Herkesin Kendi Gücüne, Kendi Çalışmalarına Odaklanması Lazım"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağı tartışmalarına ilişkin "Bu adaylık tartışması konusu çok uzadı. Herkesin kendi gücüne odaklanması kendi çalışmasına odaklanması, kim aday olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanı da olsa biz bu seçime gireriz, bu seçimi kazanırız anlayışıyla çalışmasını sürdürmesi lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Ankara'da bir otelde "İktidara Yürüyoruz" başlıklı basın toplantısı düzenledi. Erbakan, şunları söyledi:

"Rakiplerimiz sınırsız medya imkanlarıyla, hazine yardımlarıyla, devletin, iktidarın gücüyle, paraları su gibi harcadıkları bir çalışma düzeniyle karşımızda her türlü imkanla mücadele ettiler. Biz de bütün bu imkanlara karşı son derece kısıtlı imkanlarla mücadele ettik ve onların hepsinin önüne geçtik. Onlarda hava çoktu, para çoktu ama bir şey yoktu. Onlarda Milli Görüş ruhu yoktu. Onlarda merhum Erbakan hocamızın 'Heyecan, heyecan, heyecan' diye ifade ettiği o aşk ve heyecan yoktu. O ruh yoktu. Milli Görüş mayası yoktu. İşte sonuç ortada. Milli Görüş'e sarıldığınız zaman ne kadar maddi şartlar aleyhinizde gözükse de ne kadar zorluklar yaşansa da sonuçta zafer sizin oluyor. Bugün gelinen noktada Yeniden Refah Partisi kendisinin görmezden gelmek için ellerinden geleni yapanların dahi görmezden gelemeyecekleri bir noktaya taşınmış durumda. Diğer siyasi partilerin anketlerinde de siyaseti yakından takip eden uzmanların, yorumcuların ifadelerinde de bu gerçek açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yeniden Refah Partimiz bugün Türk siyasetinin en güçlü siyasi aktörlerinden birisi haline gelmiştir.

Biz geçmişte 50 senelik tarihimizde yüzlerce projeyi yaptık. Denk bütçeyi de yaptık. Millete en yüksek payı da verdik. İflası da önledik. Onun için Yeniden Refah Partisi'ninki diğerleri gibi cek-cak edebiyatı değil biz bunları zaten yaptık, yine yaparız diyoruz. İnşallah hep birlikte yeniden yapmak nasip olacaktır."

Erbakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağı tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine "Bu adaylık tartışması konusu çok uzadı. Herkesin kendi gücüne odaklanması kendi çalışmasına odaklanması, kim aday olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanı da olsa biz bu seçime gireriz, bu seçimi kazanırız anlayışıyla çalışmasını sürdürmesi lazım" dedi.