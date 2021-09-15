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Son dakika... Fatih Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması Bilim adamlarımız tartışmaya hazır - Son Dakika

Son dakika... Fatih Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

15.09.2021 20:09

Son dakika habere göre YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aşıyla ilgili daha önce açıkladığı '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir' ifadesine ilişkin, Bilim adamlarımız ispat niteliğindeki bütün verilerle, ortaya koyduğumuz fikirleri ve gerçekleri her platformda diğer görüşe sahip...

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aşıyla ilgili daha önce açıkladığı '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir' ifadesine ilişkin, Bilim adamlarımız ispat niteliğindeki bütün verilerle, ortaya koyduğumuz fikirleri ve gerçekleri her platformda diğer görüşe sahip bilim adamlarıyla açık bir şekilde tartışmaya da hazır. İsterse Sağlık Bakanımızın huzurunda, isterse Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, isterse televizyonda canlı yayında biz bu verilerimizle çıkalım dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında 'aşı' açıklamalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Erbakan, aşı, ilaç ve modern tıbba karşı olmadıklarını ve reddetmediklerini belirtti. Daha önce gerekli testlerden geçmiş, Faz aşamalarını tamamlamış, ruhsatları alınmış, güvenli olduğu ortaya çıkmış olan aşıların çocuklara yaptırıldığını ifade eden Erbakan, modern tıbbın ürettiği ilaçları kullandıklarını söyledi. 5 yaşın altındaki çocuklarda ölüm riskinin milyonda 1 olduğunu kaydeden Erbakan, Bu aslında sıfır demektir, 5- 15 yaş arasındaki çocuklarda da Kovid- 19'dan ölüm riskinin yüzde binde 1 olması. 15- 45 yaş aralığında da oranın yüzde binde 2 olması. Ayrıca tüm dünyada virüse yakalananların yüzde 98'inin iyileşip virüsü ölmeden atlatması. Bu istatistikler görüldüğü zaman Faz aşamaları tamamlanmamış, mRna teknolojisini kullanan aşı olması sebebiyle çok büyük riskler içeren bir aşıyı 5- 6 milyar insana uygulama ısrarının olmasının risk istatistiklerine bakıldığında bilimsel olmayan bir durum olduğunu ifade etmiştik. Ayrıca pandeminin bitirilebilmesinin ancak toplumda doğal bağışıklık ile olabileceği Kovid- 19 aşısı ile elde edilmeye çalışılan yapay bağışıklık ile pandeminin sona eremeyeceğini ifade ettik. Salgın hastalık esnasında salgında hastalık aşısının uygulanması yeni varyantların çıkmasına sebep olacağını ve böylece sizi aşılayarak, virüsü sürekli yeni mutasyonlara, varyantlara teşvik edip daha da agresifleştirdiğinizi ve aşılama arttıkça vaka sayısının ve ölümlerin arttığını matematik olarak hem ülkemizden hem de dünyadan örnekler vererek ifade ettik. Aşısız dünyayla, aşılanmış dünya arasındaki ölüm ve vaka sayılarının farkı bizim bu söylediğimizi açık bir şekilde ispat etmektedir diye konuştu.

'AŞI DEĞİL, GEN DEĞİŞTİRİCİDİR'

Erbakan, Japonya Sağlık Bakanlığı'nın Moderna aşısında yabancı madde bulunduğunun tespit edildiği açıklamalarını anımsatarak, şunları söyledi

1,6 milyon doz Moderna aşısını yabancı maddeden dolayı imha etti. 15 Eylül'de basına yansıyan haberlerde Japonya Sağlık Bakanlığı'nın, Pfizer Biontech aşısında da aynı maddeyi tespit ettiklerini ortaya koydu. Bunu sadece biz söylemiyoruz, Japonya Sağlık Bakanlığı söylüyor. Ayrıca hamilelere mRna aşısı yapılması oldukça tehlikelidir. Biz bunu insani bir görev olarak söylüyoruz. Faz aşamaları tamamlanmış, ne sonuç vereceği belli olmayan bir aşıyı hamile annelere yapmayı söz konusu yapmak bile gerçekten büyük bir faciadır. Doğacak çocuklarda genetik bozukluğa sebep olabileceğini hem bilimsel çalışmalar hem de aşıyı üreten kendi üreticileri ifade ediyor. mRna teknolojisi demek genler üzerine müdahale eden, etki eden teknoloji demektir. Bu bilimsel bir gerçektir. Yani bu aslında bir aşı değil, bilimsel adıyla bir gen terapisi ya da bir gen değiştiricidir. Yani bu teknoloji tedavi edici olarak da kullanılabilir ancak gen yapısını değiştirip, mutasyonlara yol açmak; kuyruklu bebek, poslu bebek, 4 bacaklı, 3 kollu bebek doğrultulması için de kullanılabilecek bir silah ve teknolojidir.

'İSPATLARI ELİMİZDE MEVCUTTUR'

Erbakan, ortaya koydukları fikirleri ve gerçekleri her platformda açık bir şekilde tartışmaya hazır olduklarını kaydederek, Bilim adamlarımız ellerindeki verilerle, bilimsel makaleler ve dosyalarla, ispat niteliğindeki bütün verilerle, bilgilerle bu ortaya koyduğumuz fikirleri ve gerçekleri her platformda diğer görüşe sahip bilim adamlarıyla açık bir şekilde tartışmaya da hazır. Bu çağrıyı uzun zamanda beri yapıyorlar. İsterse Sağlık Bakanımızın huzurunda, isterse Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, isterse televizyonda canlı yayında biz bu verilerimizle çıkalım. Karşı görüşte olanlar da 'gelsinler bakalım' diye bu açık bir şekilde söylüyorlar. Bu ifade edilen hususların, fikirlerin ve saydığımız maddelerin hepsi sayısız belge ile ispatları elimizde mevcuttur. Ne zaman kim tarafından istenirse, bunları sunmamız da mümkündür ifadelerini kullandı.

Son dakika... Fatih Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması Bilim adamlarımız tartışmaya hazır
Son dakika... Fatih Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması Bilim adamlarımız tartışmaya hazır
Son dakika... Fatih Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması Bilim adamlarımız tartışmaya hazır
Son dakika... Fatih Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Muhammed Ali Fatih Erbakan, COVIRAN Bereket, Refah Partisi, Japonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Fatih Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması Bilim adamlarımız tartışmaya hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Fatih Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması Bilim adamlarımız tartışmaya hazır - Son Dakika
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