Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi'nin genel merkezinde 1,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, görüşmede, milletin içinde bulunduğu sıkıntıların ele alındığını söyledi. Sorun ve sıkıntıların çözümünde Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüş alışverişinde bulunduklarını ve mutabık kaldıklarını kaydeden Erbakan, "Adımların bir an evvel atılarak milletin rahatlatılması noktasında her iki parti olarak neler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir; bunlarla ilgili müzakereler yaptık. Bugüne kadar genel başkan yardımcılarımız düzeyinde yoğun şekilde görüşmelerimiz, istişarelerimiz yapılmıştı. Bundan sonra da bu fikir alışverişinin, bu istişarelerin yine düzenli olarak devam etmesi noktasında da görüş birliğine varıldı" dedi.

'KRİZ MASASI KURULMALI'

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise 'Soğuk Savaş'tan bu yana en kritik süreçlerden biriyle karşı karşıya kalındığını söyledi. Savaşın sadece iki ülkeyi değil bütün Avrupa'nın ve uluslararası toplumun kaderini ilgilendirecek boyutlara ulaştığını kaydeden Davutoğlu, "Yazılı olarak hükümete çağrı mahiyetinde alınması gereken acil tedbirlerden müteşekkir bir paketi kamuoyuna arz edeceğiz. Ankara'da derhal bir kriz masası oluşturulmalıdır. Bu kriz masası günlük değerlendirmeleri yaparken Türkiye'nin özellikle de Ukrayna'ya ve komşu bir ülke olarak Rusya'ya bu savaşın daha üst düzeylere çıkması ihtimalini de göz önünde bulundurarak, her iki taraf nezdinde Montrö Anlaşması'ndan doğan hukukun iki taraf nezdinde de korunacağı yönünde iki tarafa da bildirimde bulunulması şarttır" diye konuştu.

'ŞEFFAF PAYLAŞIM' ÇAĞRISI

Montrö Anlaşması'nın boğazlarla ilgili getirdiği statünün bugün için anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bu statü gereği taraflara bu mutabakata sadık kalınacağı konusunda bildirimde bulunulmalı. Bu krizin Ukrayna-Rusya arasında kalmasını temin etmek amacıyla derhal ateşkes çağrısında bulunulmalı. Her iki ülke nezdinde ve Birleşmiş Milletler nezdinde ateşkesin gerçekleşmesi için Türkiye'nin inisiyatif almaya hazır olduğu ifade edilmelidir. Bütün girişimlerde bulunmak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Bütün bu süreci muhalefet partileriyle tam bir şeffaflık halinde paylaşmalı" dedi.