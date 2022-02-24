Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret

24.02.2022 16:44

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi'nin genel merkezinde 1,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, görüşmede, milletin içinde bulunduğu sıkıntıların ele alındığını söyledi. Sorun ve sıkıntıların çözümünde Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüş alışverişinde bulunduklarını ve mutabık kaldıklarını kaydeden Erbakan, "Adımların bir an evvel atılarak milletin rahatlatılması noktasında her iki parti olarak neler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir; bunlarla ilgili müzakereler yaptık. Bugüne kadar genel başkan yardımcılarımız düzeyinde yoğun şekilde görüşmelerimiz, istişarelerimiz yapılmıştı. Bundan sonra da bu fikir alışverişinin, bu istişarelerin yine düzenli olarak devam etmesi noktasında da görüş birliğine varıldı" dedi.

'KRİZ MASASI KURULMALI'

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise 'Soğuk Savaş'tan bu yana en kritik süreçlerden biriyle karşı karşıya kalındığını söyledi. Savaşın sadece iki ülkeyi değil bütün Avrupa'nın ve uluslararası toplumun kaderini ilgilendirecek boyutlara ulaştığını kaydeden Davutoğlu, "Yazılı olarak hükümete çağrı mahiyetinde alınması gereken acil tedbirlerden müteşekkir bir paketi kamuoyuna arz edeceğiz. Ankara'da derhal bir kriz masası oluşturulmalıdır. Bu kriz masası günlük değerlendirmeleri yaparken Türkiye'nin özellikle de Ukrayna'ya ve komşu bir ülke olarak Rusya'ya bu savaşın daha üst düzeylere çıkması ihtimalini de göz önünde bulundurarak, her iki taraf nezdinde Montrö Anlaşması'ndan doğan hukukun iki taraf nezdinde de korunacağı yönünde iki tarafa da bildirimde bulunulması şarttır" diye konuştu.

'ŞEFFAF PAYLAŞIM' ÇAĞRISI

Montrö Anlaşması'nın boğazlarla ilgili getirdiği statünün bugün için anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bu statü gereği taraflara bu mutabakata sadık kalınacağı konusunda bildirimde bulunulmalı. Bu krizin Ukrayna-Rusya arasında kalmasını temin etmek amacıyla derhal ateşkes çağrısında bulunulmalı. Her iki ülke nezdinde ve Birleşmiş Milletler nezdinde ateşkesin gerçekleşmesi için Türkiye'nin inisiyatif almaya hazır olduğu ifade edilmelidir. Bütün girişimlerde bulunmak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Bütün bu süreci muhalefet partileriyle tam bir şeffaflık halinde paylaşmalı" dedi.

Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret
Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret
Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti MHP'li Büyükataman'dan Davutoğlu'na tepki Açıklaması MHP'li Büyükataman'dan Davutoğlu'na tepki Açıklaması

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Refah Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:56 Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Çin'le ilgili korkutan iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
17:54 Ukrayna lideri Zelenski'den Anti-Putin koalisyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme yaptı
17:51 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rusların attığı füze bisiklet süren çocuğu vurdu
17:50 Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada
17:48 Alman ekibinden çarpıcı Rusya hamlesi! Savaşın başlamasıyla harekete geçtiler
17:33 Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor
17:25 UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi
17:16 Son Dakika: Karadeniz'de Odessa'dan kalkan Türk iş insanına ait Marshall Adaları bayraklı gemi vuruldu!
17:14 Ukraynalı babanın, savaşa giderken kızına attığı son bakış yürek parçaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 18:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement