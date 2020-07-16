Fatih Erbakan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Fatih Erbakan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ermenistan'ın yeni kriz bölgesi olarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesini seçmesi, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ekonomilerine zarar vermeye yönelik stratejik bir hamle niteliğindedir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Ermenistan'ın yeni kriz bölgesi olarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesini seçmesi, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ekonomilerine zarar vermeye yönelik stratejik bir hamle niteliğindedir." ifadesini kullandı.

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Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Vatanını savunan başta Tümgeneral Polad Haşimov olmak üzere şehit olan 12 Azerbaycan Türkü'ne Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dileyen Erbakan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesi ile Azerbaycan'ın can damarını oluşturan petrol, doğal gaz boru hatları ve Bakü-Tiflis- Kars demir yolu üzerinde yer alan jeostratejik öneme sahip Tovuz'u hedef almasının çok vahim bir gelişme olduğunu vurguladı.

Erbakan, "Uluslararası kuruluşların, Ermenistan'ın uluslararası hukuk ihlaline dönüşen ve giderek derinleşen hukuk tanımazlığına sessiz kalmaları da Batı'nın çifte standartçı tavrını ortaya koyan vahim bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi kuşatma politikalarını uygulamaya çalışmaktadırlar"

Ermenistan'ın saldırganlığının perde arkasındaki aktörlere dikkati çeken Erbakan, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın yeni kriz bölgesi olarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesini seçmesi, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ekonomilerine zarar vermeye yönelik stratejik bir hamle niteliğindedir. Burada asıl üzerinde durulması gereken, Ermenistan'ı böyle bir hamleye teşvik eden güç odaklarının asıl niyetleridir.

Söz konusu güç odakları, Türkiye'nin kardeş Azerbaycan başta olmak üzere Kuzey Kafkasya'ya yönelik politik hassasiyetlerini iyi bildikleri için Ermenistan'ın saldırganlığında perde arkasında rol üslenerek, yeni bir cephe açmak yoluyla Türkiye'yi dört bir yandan kuşatma politikalarını uygulamaya çalışmaktadırlar."

Fatih Erbakan, dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.

Necmettin Erbakan, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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