Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' kararına destek - Son Dakika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin, "Aile yapımızı, yeni nesillerimizi tehdit eden bu sinsi sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkılmış olmasını çok yerinde, hayırlı, hatta çok geç bile kalınmış bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Batı dayatması kanunlara ihtiyaç olmadığını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti: "Kadınlarımızın korunması, hak ettiği değerin verilmesi, toplumda saygın bir yer edinmesi için Batı icadı ve dayatması, asıl amacı çok farklı olan sözleşmelere, düzenlemelere ihtiyacımız yoktur. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, kadına yönelik şiddetin 10 kat artması da bunun en açık göstergesidir. Aile yapımızı ve kadınlarımızı korumak ve yüceltmek için, gereken her türlü değer ve milletimizin tarihinde, kültüründe, bizim kendi medeniyetimizde zaten mevcuttur. Yeniden Refah Partisi olarak bizler yıllardır bu sözleşmeden en acil şekilde vazgeçilmesi gerektiğini, bu sözleşmenin ahlaki, manevi, insani bakımdan yıkıcı sonuçları olacağını yıllardan beri en güçlü şekilde, her platformda haykırdık. Aile yapımızı, yeni nesillerimizi tehdit eden bu sinsi sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkılmış olmasını çok yerinde, hayırlı, hatta çok geç bile kalınmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Diğer siyasi partilerin pek çoğu bu sözleşmeyi desteklerken, bir kısmı da sessiz kalırken, biz bu çok hayati konuda farkındalık oluşması, bu yanlıştan dönülmesi için büyük gayret gösterdik. İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının alınmasında çok önemli payı olan Yeniden Refah Partimizin tüm teşkilat mensuplarına, üyelerimize ve bu konuda bizler gibi emeği bulunan her kesimden insanımıza, bu kararı imzalayan Sn. Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz."