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Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması - Son Dakika

Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması

25.11.2021 16:13
Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak konusunda aceleci olmadıklarını söyleyerek, "Sağ partilerden oluşan 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz. Herhalde millet, seçmen bizi hiçbir ittifaka yakıştıramıyor.

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak konusunda aceleci olmadıklarını söyleyerek, "Sağ partilerden oluşan 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz. Herhalde millet, seçmen bizi hiçbir ittifaka yakıştıramıyor. Öyle olunca biz de kendimiz sanki girsek daha avantajlı, etkili olacak gibi düşünüyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erbakan, 'Paylaşımda Adalet' ve 'Yönetimde Adalet'i tesis etmek için ve siyasete nezaket ve zerafet katmak için yola çıktıklarını ve üyelerinin yaş ortalamasına bakıldığında Türkiye'nin en genç partisi olduklarını belirtti. Partisinin hazırladığı Milli Kaynak Paketleri ve diğer proje kitaplarından bahseden Erbakan, "Sadece eleştiren değil çözüm ortaya koyan bir siyasetle ilgili olarak partimiz Milli Kaynak Paketleri kitabımızı ortaya koydu. Devletin, milletin, ülkenin arazilerini, sanayi tesislerini satıp yok etmeden bu kaynaklar nasıl üretilecek bunun kitabı ortaya konuldu. 81 İlimize yüzlerce Refah Projesi kitabımız 81 ilimizde 634 tane projenin ne olduğu, neyi amaçladığı ve nasıl bir katkı, fayda sağlayacağını ortaya koyan bir kitap" diye konuştu.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÖNLEMEK İÇİN İDAMIN GERİ GELMESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Erbakan, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' ile ilgili, "Kadına yönelik şiddete yapılması gereken bir şey öncelikle yasal düzenlemeler. Özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddette idamın geri gelmesi konusunda da destek veririz. Kadına da erkeğe de şiddet olaylarında istatistiğe baktığınızda bu suçların işlendiği sırada suçu işleyen kişinin yüzde 70-80 oranında ya alkolün ya da uyuşturucunun etkisinde olduğu açık bir şekilde ortadadır. Bu kısmını göz ardı etmemek lazım ama aynı zamanda yasal düzenlemelerin yapılması gerekirse cinayet gibi olaylar için idam cezasının getirilmesinin de müzakere edilmesi gerektiğini daha önce de birkaç kez söylemiştik ama burada önemli prensip kadını koruyayım derken erkeği mağdur etmek veya yuvayı yıkmak doğru değil" dedi.

'SEÇMEN BİZİ HİÇBİR İTTİFAKA YAKIŞTIRAMIYOR'

İttifak konusunda aceleci olmadıklarını seçmenin kendilerini her iki ittifaka da yakıştıramadığını söyleyen  Erbakan, şunları kaydetti:

"Sağ partilerden oluşan 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz. Herhalde millet, seçmen bizi hiçbir ittifaka yakıştıramıyor. Öyle olunca biz de kendimiz sanki girsek daha avantajlı, etkili olacak gibi düşünüyoruz. Gerçi tabi her siyasi partinin gönlünde yatan odur. Kendi gücüyle, kendi ismiyle. Eğer biz kendimiz girip de kendimiz parti olarak bir başkan adayı çıkaracak olursak o zaman bunun tabi partinin genel başkanı olması son derece doğal. Türkiye'de 24 saat bile uzun bir zaman. Onun için de kesinlikle ittifak yapmayacağız bu bizim kırmızı çizgimiz şu anda doğru olmaz. Dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi olur. Onunla ilgili bir 3'üncü ittifak önerisini biz televizyonlarda da, basın toplantılarımızda da ifade etmiştik. Seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir ittifak çatısı altında bir araya gelmesi. İYİ Parti bunun başını çekebilir çünkü oy oranı bakımından yüksek bir oy oranı, mecliste grubu var. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi. Böyle bir üçüncü ittifak olması halinde bir sinerji oluşabileceğini ifade etmiştik."


- Ankara

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Ankara, Seçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması - Son Dakika


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