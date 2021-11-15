Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: İki tarafın da dezavantajları var (2) - Son Dakika

'İŞÇİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINA YÜZDE 70 ZAM YAPACAĞIZ'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Tavşanlı ilçesine geçti. Burada esnafı gezerek, sohbet eden Erbakan, daha sonra parti binasına geçti. Yeniden Refah Partisi'nin, iktidara geldiği zaman işçi ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 70 zam yapacağını dile getiren Fatih Erbakan, şöyle konuştu: